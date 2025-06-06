快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

員工發燒37.9度向公司請假竟遭HR辱罵「該看精神科」 官方介入

香港01／ 撰文：陳進安
女員工發燒37.9度向公司請假竟遭HR辱罵。示意圖／ingimage
女員工發燒37.9度向公司請假竟遭HR辱罵。示意圖／ingimage

6月5日，一則關於杭州願景未來（杭州）信息科技有限公司的爭議事件在網絡上引發熱議。據天眼查社交賬號轉發的網帖，一名網友自述因發燒37.9度向公司HR請假1小時，卻遭到HR負責人言語辱罵，包括「你這也太嬌氣了，我天呢，38度頂不住」、「該看看精神科了」等不當言論。該網友還透露，事發當晚其工作賬號被刪除，且被通知績效工資為「0」。

網帖顯示，該網友@了「願景未來MCN」相關賬號，發帖地址位於杭州市蕭山區願景未來大廈，該地正是願景未來（杭州）信息科技有限公司所在地。此事件迅速引發網友熱議，不少人對HR的行為表示憤慨。截至目前，願景娛樂在社交平台的相關賬號已設置為僅限好友評論，招聘平台上的職位信息也已全部清空。

據天眼查資料，「願景娛樂」品牌隸屬於願景未來（上海）傳媒科技有限公司，該公司於2018年在上海成立，是一家以直播為核心的綜合型服務品牌，在杭州、北京、上海等地均設有分公司，簽約藝人包括於正、朱梓驍等人。

6月5日，陸媒嘗試聯繫願景未來（杭州）信息科技有限公司，但多次撥打電話均未接通。杭州市蕭山區人力資源和社會保障局工作人員表示，已關注到此事並介入調查。據該局了解，公司方面稱事件僅為「兩人因個人原因吵架」。

針對網友反映的績效工資為「0」等問題，工作人員明確表示，涉事員工不會受到任何處分。目前，此事件仍在進一步調查中。

HR諷刺事主「38度頂不住」等。（極目新聞）
HR諷刺事主「38度頂不住」等。（極目新聞）

延伸閱讀：

人身攻擊｜深圳女應徵文員獲HR回覆「太醜了」　官方啟動核查處置

反內卷｜大疆開始強制員工晚9點前下班　HR到工位上趕人

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

中國研發新型視覺假體 有望讓失明者重見光明

中國復旦大學聯合中國科學院上海技術物理研究所科研團隊，共同開發出全球首款光譜覆蓋範圍極廣的視覺假體。該假體無需依賴任何外...

員工發燒37.9度向公司請假竟遭HR辱罵「該看精神科」 官方介入

6月5日，一則關於杭州願景未來（杭州）信息科技有限公司的爭議事件在網絡上引發熱議。據天眼查社交賬號轉發的網帖，一名網友自述因發燒37.9度向公司HR請假1小時，卻遭到HR負責人言語辱罵，包括「你這也太嬌氣了，我天呢，38度頂不住」、「該看看精神科了」等不當言論。該網友還透露，事發當晚其工作賬號被刪除，且被通知績效工資為「0」。

14歲少女參加「魔鬼夏令營」哭求回家未果暴斃 教官：太遵守規定

河南省南陽市一名14歲王姓少女去年6月被父母送往一個名為「柯貞素質拓展營」的夏令營，原為學習國學與改善厭學情緒之用，卻在兩個月後疑似因遭體罰與虐待暴斃身亡，震驚社會。該案近日在法院開庭審理。

湖北精神病院 68歲翁「雙手遭綁時」被室友挖出眼球

湖北黃石一名患有老年癡呆的68歲男子，2024年9月在當地精神病醫院住院治療期間，遭同病房患者攻擊，雙眼被摳傷，其中右眼...

中國國足68年來首輸印尼 連六屆無緣世界杯 網酸：只剩一招

中國國家足球隊又輸了，這次是在昨晚「2026世界杯預選賽」亞洲區18強賽C組關鍵一戰中，以0：1敗給印尼隊，國足遭4連敗...

女遊客海南三亞遭不明生物咬傷 數小時後死亡

近日，一則「27歲女子三亞旅遊被不明物咬傷身亡」的消息引發大陸民眾高度關注。據新華社報導，在專家組通過調取視頻監控、查閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。