員工發燒37.9度向公司請假竟遭HR辱罵「該看精神科」 官方介入

6月5日，一則關於杭州願景未來（杭州）信息科技有限公司的爭議事件在網絡上引發熱議。據天眼查社交賬號轉發的網帖，一名網友自述因發燒37.9度向公司HR請假1小時，卻遭到HR負責人言語辱罵，包括「你這也太嬌氣了，我天呢，38度頂不住」、「該看看精神科了」等不當言論。該網友還透露，事發當晚其工作賬號被刪除，且被通知績效工資為「0」。

網帖顯示，該網友@了「願景未來MCN」相關賬號，發帖地址位於杭州市蕭山區願景未來大廈，該地正是願景未來（杭州）信息科技有限公司所在地。此事件迅速引發網友熱議，不少人對HR的行為表示憤慨。截至目前，願景娛樂在社交平台的相關賬號已設置為僅限好友評論，招聘平台上的職位信息也已全部清空。

據天眼查資料，「願景娛樂」品牌隸屬於願景未來（上海）傳媒科技有限公司，該公司於2018年在上海成立，是一家以直播為核心的綜合型服務品牌，在杭州、北京、上海等地均設有分公司，簽約藝人包括於正、朱梓驍等人。

6月5日，陸媒嘗試聯繫願景未來（杭州）信息科技有限公司，但多次撥打電話均未接通。杭州市蕭山區人力資源和社會保障局工作人員表示，已關注到此事並介入調查。據該局了解，公司方面稱事件僅為「兩人因個人原因吵架」。

針對網友反映的績效工資為「0」等問題，工作人員明確表示，涉事員工不會受到任何處分。目前，此事件仍在進一步調查中。

HR諷刺事主「38度頂不住」等。（極目新聞）

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文章授權轉載自《香港01》