14歲少女參加「魔鬼夏令營」哭求回家未果暴斃 教官：太遵守規定

河南省南陽市一名14歲王姓少女去年6月被父母送往一個名為「柯貞素質拓展營」的夏令營，原為學習國學與改善厭學情緒之用，卻在兩個月後疑似因遭體罰與虐待暴斃身亡，震驚社會。該案近日在法院開庭審理。

陸媒《紅星新聞》報道，王父接受採訪時表示，當初是抱著讓孩子學習自律與調整心態的初衷才報名夏令營，未料去年8月26日深夜接獲班主任陰姓男子通知，稱女兒突然昏倒被送醫急救。他趕赴醫院後，發現女兒身上多處瘀傷，當場崩潰，懷疑遭遇虐待，隨即報警。

檢方起訴書指出，王姓少女在營期內曾多次出現嘔吐、胸痛等身體不適，甚至寫信給父母表示「想回家」、「想去醫院」，但這些求助信件全被班主任陰男私自扣下未交給家長。王父痛心表示，女兒她寫了信說自己生病、想回家、想去醫院，結果信一直沒寄出。如果早知道，孩子今天就不會不在了。

警方其後在陰男住處查獲超過一百封學生寫給家長的信件，全數被其攔截未送出。檢察官認定，陰男行為已經「侵犯公民通信自由權利」，構成違法。對此，陰男辯稱「太過遵守學校規定」，聲稱「學校明文要求，信件中不能出現思鄉、要求聯繫家長等內容」，並坦承「當時我下意識地沒把信寄出去，是我的錯」。

報道指出，該營地隸屬於河南省柯貞拓展服務公司，標榜進行心理輔導與素質教育，但實際上採封閉式軍事管理。除陰男外，多名涉案教官亦被指控對學生實施體罰與猥褻行為，目前正由警方進一步調查。法院尚未公布判決日期。

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文章授權轉載自《香港01》