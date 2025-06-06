女遊客海南三亞遭不明生物咬傷 數小時後死亡

近日，一則「27歲女子三亞旅遊被不明物咬傷身亡」的消息引發大陸民眾高度關注。據新華社報導，在專家組通過調取視頻監控、查閱病歷、問詢筆錄等全流程調查後，三亞市衛生健康委6日凌晨通報整個事件完整時間線。

報導稱，目前三亞市衛生健康委正就屍檢等問題與死者家屬進行溝通，以進一步查明死因。

通報顯示，6月2日凌晨零時許，該名女子與男友步行回酒店途中，右腳腳趾被不明生物咬傷，女子打開手機手電筒查看時未發現致傷生物。零時8分，女子返回酒店後清洗傷口。零時29分，女子與男友搭乘網約車離開酒店前往三亞中心醫院，於1時5分到達。

醫院監控錄像和病歷顯示，女子自述被不明生物咬傷後噁心嘔吐、右下肢麻木1小時，未提及被蛇咬傷。急診科接診醫生查體可見患者右足第2足趾兩處模糊齒樣咬傷，相距約1厘米，周圍未見紅腫和滲液。患者自述1天前有急性咽喉炎病史，自行服藥物治療，否認有藥物過敏史。

據患者自述病史以及體徵，接診醫生參照常見動物致傷診療規範等診療規範，以不明生物咬傷給予留院觀察、靜脈輸液等對症治療，同時密切觀察生命體徵變化。

6月2日3時24分，患者出現舌部麻木等症狀，考慮病情突發加重；3時35分，醫護人員將患者轉送至搶救室監護，並組織專家會診，懷疑毒蛇咬傷；4時6分，三亞中心醫院安排救護車，將患者轉送到有儲備抗蛇毒血清的定點救治機構就診。

4時28分，患者到達該醫院，針對其出現躁動、呼吸急促、血氧飽和度下降等情況，醫院採取了補液、升壓、輸注抗蛇毒血清等治療措施；4時58分，患者出現心跳、呼吸驟停。後經全力搶救無效，臨床宣布死亡。

通報表示，目前三亞市衛生健康委正就屍檢等問題與死者家屬進行溝通，以進一步查明死因，並依法依規開展調處工作，繼續全力做好家屬安撫和善後事宜。