陸山西太山景區博物館崩塌 多棟建築秒變平地

大陸山西太原市近日發生一起景區建築物崩塌事故，有網友3日發布影片稱，山西省太原市太山博物館景區內一處建築突發坍塌，現場塵土瀰漫，地面出現裂縫，多棟建築被夷為平地。隨後，景區啟動臨時閉館措施，並於今日發布通報，表示部分建築崩塌不屬於文物，未造成人員傷亡，正在調查原因。

日前，有關山西太山景區博物館崩塌的相關影片，在陸網流傳，據海報新聞報導，目擊者稱，6月3日當天，部分遊客剛抵達景區入口時，就被工作人員告知封山並禁止進入。

當日晚，太山博物館發布閉館公告稱，因發生「地質災害」即日起臨時閉館，恢復開放時間另行通知。

據陸媒央廣網發布空拍等畫面可見，事發後，太山景區範圍內，山上部分建築崩塌嚴重，多棟建築被移為平地，建築外圍一處山體出現大的坑洞，有大量黃土裸露。

有一名工人在事發隔日表示，「昨天聽到轟隆一聲，就看到山上黃煙瀰漫」。

在引起關注後，山西太原太山景區6日發布，「關於太山景區東坪區域建築物局部塌陷情況」的通報，表示3日14點15分左右，太山景區東坪區域建築物局部塌陷。通報稱，塌陷建築物位於大陸全國重點文物保護單位太山龍泉寺保護範圍和建設控制地帶之外，不屬於文物，本次塌陷建築物約35公尺，周邊地面出現塌陷、裂縫。塌陷未造成人員傷亡。

事實上，2022年7月，該景區東坪區域山體，就曾因強降雨影響，發生局部塌陷，後塌陷周邊被列為重點風險防範區。據陸媒報導稱，此次塌陷建築物，就處於重點風險防範和封閉管理區域。

景區通報還稱，目前正組織專家對塌陷原因進行深入調查。下一步，在治理工作結束，通過安全風險評估具備開放條件後，景區將及時對外開放，並紮實做好文物保護工作。