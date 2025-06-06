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峇里島載89人快艇翻覆 多名陸客稱：被甩落水中
印尼旅遊勝地峇里島於當地時間4日下午，在一海灘發生載有89名乘客的快艇翻覆沉沒事故，船上有約十多名陸客。所幸因船是在岸邊進水，水深尚淺，經兩個多小時的救援後，乘客均獲救無人傷亡，但有親歷者形容，他手臂擦傷，當下多人被大力甩落水中，一度以為是生死瞬間。
綜合封面新聞、新京報報導，印尼峇里島的藍夢島海域，於當地時間四日下午，發生沉船事故，為一艘從珀尼達島開往峇里島的快艇，途經藍夢島停靠時翻覆，船上有89名乘客中，包含約十多名陸客。
親歷者稱，抵達藍夢島時風浪漸大，有大浪從後門打到船艙內，當快艇準備駛離島時，突然聽到「咣」的一聲，船艙劇烈搖晃，海水湧入漫至腳踝，船體向側後方傾斜。
一名付先生稱，遊艇啟程後只開了約五百公尺不到，就開始進水，他是最後一個登艇的乘客，迅速跑到船頭甲板，許多遊客也湧至甲板上，過程中因海上有大浪，不少人被甩落、滑落至水中，在船傾斜約十五分鐘後，快艇翻覆，接著，附近不斷有船隻開來救援，向落海的乘客提供浮板、救生衣。
付先生稱，在靠浮板游了約五百公尺回岸上後，已經精疲力盡，後被安排在島上飯店休息，到5日上午才乘坐快艇返回峇里島。
印尼當地媒體報導稱，船隻翻覆後，附近漁民和旅遊業者趕赴協助救援，當地警方也介入，救援在兩小時內完成，船上89名乘客均被救出。
據指出，涉事船隻隸屬Tanis Fast Cruise船務公司，核載125人，實際載客89人，未超載運行。目前，印尼警方仍在調查原因，初步懷疑是海上天氣所致。
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