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印尼峇里島驚傳遊艇翻覆！94人全落水 陸客曝逃難驚險過程

香港01／ 撰文／林芷瑩
印尼峇里島一艘載有94人的遊艇因大浪翻覆。圖／截自影片
印尼峇里島一艘載有94人的遊艇因大浪翻覆。圖／截自影片

6月4日，印尼峇里島（Bali）一艘載有94人的遊艇因大浪翻覆，所有乘客及船員獲救，幸無人傷亡。乘坐出事遊艇的中國遊客夏先生憶述，當時只是以為船艙入水，未料到船會翻覆，他不得不砸窗逃生。印尼當地相關部門稱，出事遊艇並未超載，事故原因正在調查。

《上游新聞》報導，夏先生介紹，出事遊艇上大部分都是外國遊客，有十幾個中國人，遊艇屬於塔尼斯（Tanis）公司，大概在下午4時在中途停靠藍夢島接送乘客，4時半從藍夢島碼頭駛向峇里島。

夏先生憶述，從藍夢島開船後不到3分鐘，開始有海水湧入船艙，「剛開始覺得不會沉船，以為只是進了一點水而已，沒什麽太大問題。但浪的頻率太高了，我出去問了一下，船員說今天浪太大了，船艙裏面進的水有點多」。

海水湧入船艙。圖／截自影片
海水湧入船艙。圖／截自影片

然而，遊艇很快就開始往下沉，海水不斷灌入船艙，船員開始用對講機呼救。夏先生介紹，事故地點距離岸邊僅100多米，因此遊艇公司的船和其他民用船能立即趕到現場救援。

由於要在船頭位置轉移乘客，所有人都堵在通道上，夏先生和其他乘客穿上救生衣後，便用座位下的安全錘砸開玻璃窗逃生，「從窗戶出去，被旁邊船上的人拉了過去」。

夏先生稱，船艙內有很多外國人，不少女乘客都在尖叫，「氣氛還是比較緊張的」。他撤離到救援船後，遊艇已翻側，從入水到翻側僅約15分鐘，「當時船上還有乘客，他們就趴在二樓船舷上大叫，也被旁邊船上的人救了過去，後來船就完全底朝上翻過去沉了」。

據印尼當地媒體報導，事發於6月4日下午4時半左右，出事遊艇即將從藍夢島出發前往峇里島的薩努爾港，在倒退過程中突然被大浪沖擊，導致船向左側傾斜並失平衡，最終在離岸邊不遠的地方翻側。港口周圍的船員、居民和警方立即救人，大約在傍晚6時半，所有乘客都安全撤離。當地安排潛水員檢查，以確保沒有乘客被困在船上或海底。

當地警方介紹，出事遊艇共載有89名乘客，包括77名外國公民和12名印尼公民，還有4名船員和1名船長。事發後，多位外國乘客繼續前往薩努爾港，其餘乘客被安置在藍夢島。

據報道，印尼警方仍在調查事故的確切原因，根據相關數據，遊艇共有125個座位，出事時並未超載，懷疑翻船是海上天氣原因造成。

夏先生表示，事後他被安置入住藍夢島上的酒店，6月5日早上再乘船離開。關於損失情況，由於貴重物品都隨身攜帶，夏先生的損失不大，但還有一個行李箱未打撈到，「其他中國遊客的相機、平板、筆記本等物品還是有受損，快艇公司告知會有相應賠償，目前還不知道具體如何進行」。

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文章授權轉載自《香港01》

遊艇 峇里島

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