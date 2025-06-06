印尼峇里島驚傳遊艇翻覆！94人全落水 陸客曝逃難驚險過程

6月4日，印尼峇里島（Bali）一艘載有94人的遊艇因大浪翻覆，所有乘客及船員獲救，幸無人傷亡。乘坐出事遊艇的中國遊客夏先生憶述，當時只是以為船艙入水，未料到船會翻覆，他不得不砸窗逃生。印尼當地相關部門稱，出事遊艇並未超載，事故原因正在調查。

《上游新聞》報導，夏先生介紹，出事遊艇上大部分都是外國遊客，有十幾個中國人，遊艇屬於塔尼斯（Tanis）公司，大概在下午4時在中途停靠藍夢島接送乘客，4時半從藍夢島碼頭駛向峇里島。

夏先生憶述，從藍夢島開船後不到3分鐘，開始有海水湧入船艙，「剛開始覺得不會沉船，以為只是進了一點水而已，沒什麽太大問題。但浪的頻率太高了，我出去問了一下，船員說今天浪太大了，船艙裏面進的水有點多」。

海水湧入船艙。圖／截自影片

然而，遊艇很快就開始往下沉，海水不斷灌入船艙，船員開始用對講機呼救。夏先生介紹，事故地點距離岸邊僅100多米，因此遊艇公司的船和其他民用船能立即趕到現場救援。

由於要在船頭位置轉移乘客，所有人都堵在通道上，夏先生和其他乘客穿上救生衣後，便用座位下的安全錘砸開玻璃窗逃生，「從窗戶出去，被旁邊船上的人拉了過去」。

夏先生稱，船艙內有很多外國人，不少女乘客都在尖叫，「氣氛還是比較緊張的」。他撤離到救援船後，遊艇已翻側，從入水到翻側僅約15分鐘，「當時船上還有乘客，他們就趴在二樓船舷上大叫，也被旁邊船上的人救了過去，後來船就完全底朝上翻過去沉了」。

據印尼當地媒體報導，事發於6月4日下午4時半左右，出事遊艇即將從藍夢島出發前往峇里島的薩努爾港，在倒退過程中突然被大浪沖擊，導致船向左側傾斜並失平衡，最終在離岸邊不遠的地方翻側。港口周圍的船員、居民和警方立即救人，大約在傍晚6時半，所有乘客都安全撤離。當地安排潛水員檢查，以確保沒有乘客被困在船上或海底。

當地警方介紹，出事遊艇共載有89名乘客，包括77名外國公民和12名印尼公民，還有4名船員和1名船長。事發後，多位外國乘客繼續前往薩努爾港，其餘乘客被安置在藍夢島。

據報道，印尼警方仍在調查事故的確切原因，根據相關數據，遊艇共有125個座位，出事時並未超載，懷疑翻船是海上天氣原因造成。

夏先生表示，事後他被安置入住藍夢島上的酒店，6月5日早上再乘船離開。關於損失情況，由於貴重物品都隨身攜帶，夏先生的損失不大，但還有一個行李箱未打撈到，「其他中國遊客的相機、平板、筆記本等物品還是有受損，快艇公司告知會有相應賠償，目前還不知道具體如何進行」。

There were terrifying scenes off the southeast coast of Bali as a boat carrying tourists capsized on Wednesday. The boat began to sink just offshore of Lembongan Village, on the island of Nusa Lembongan, about 4.30pm local time.



The vessel, known as The Tanis, was newly loaded… pic.twitter.com/a8jKVNJpSD — World News: Breaking News (@WorldNewsApp1) 2025年6月5日

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文章授權轉載自《香港01》