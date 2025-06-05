中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模組級驗證，這標誌著中國的星地量子直接通信技術，正式邁入空天地一體化量子直接通信網絡的構建階段。

據北京量子信息科學研究院消息，此次驗證是將量子直接通信激光器模組和相位編碼兩個模組，於5月29日4時40分搭載在箭元科技元行者一號驗證型火箭上，隨後成功完成發射、海上回收、返廠檢查等多個階段，實驗模組成功出艙，完成相關檢查、一切正常。

此次搭載的兩個模組，是星地量子直接通信系統的關鍵組成部分，由北京量子信息科學研究院副院長、清華大學教授龍桂魯的量子直接通信團隊自主研發。是團隊歷時三年攻關的原創性成果。

業內介紹，量子直接通信目前已從實驗室走向實際應用，未來量子直接通信網絡將在政務與公共事務、金融安全、國防和基礎設施等需要高安全領域發揮作用，並逐步向民用場景滲透，未來個人電子帳戶、智能家居數據均獲量子級保護。在政務、金融、電信、能源等高安全需求領域，將構建起量子增強的安全通信體系，推動信息安全產業進入「量子+新時代」。