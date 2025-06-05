快訊

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模組級驗證

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模塊級驗證。（中通社）
中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模塊級驗證。（中通社）

中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模組級驗證，這標誌著中國的星地量子直接通信技術，正式邁入空天地一體化量子直接通信網絡的構建階段。

北京量子信息科學研究院消息，此次驗證是將量子直接通信激光器模組和相位編碼兩個模組，於5月29日4時40分搭載在箭元科技元行者一號驗證型火箭上，隨後成功完成發射、海上回收、返廠檢查等多個階段，實驗模組成功出艙，完成相關檢查、一切正常。

此次搭載的兩個模組，是星地量子直接通信系統的關鍵組成部分，由北京量子信息科學研究院副院長、清華大學教授龍桂魯的量子直接通信團隊自主研發。是團隊歷時三年攻關的原創性成果。

業內介紹，量子直接通信目前已從實驗室走向實際應用，未來量子直接通信網絡將在政務與公共事務、金融安全、國防和基礎設施等需要高安全領域發揮作用，並逐步向民用場景滲透，未來個人電子帳戶、智能家居數據均獲量子級保護。在政務、金融、電信、能源等高安全需求領域，將構建起量子增強的安全通信體系，推動信息安全產業進入「量子+新時代」。

成功 團隊 北京

延伸閱讀

尋找第二個地球？中德團隊發現「超級地球」登《自然・天文》

團隊人數翻倍！國產武俠《活俠傳》新增美術與公關成員

罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊宣布二階不送件：連署沒達標

金亨泰向《劍星》模組社群下戰帖：看是我做得好 還是你們的更精彩

相關新聞

陸媒：北京法官捲上億執行款潛逃日本 傳女友炫富洩密遭舉報

據大陸《財新網》報道，北京市第三中級法院一名叫白彬的法官攜上億（人民幣，下同，約4.16億新台幣）執行款外逃，不僅錢款已經轉移國外，且已獲希臘國籍。事件起因是白彬女友向閨蜜炫耀，導致私隱外洩遭人舉報。白彬獲知後，「五一」前全家出逃日本，下落不明。目前該報道已刪除。

欠20萬賭債欲賣千年「裹屍布」 新疆男涉倒賣文物被捕

新疆烏魯木齊一名男子，因賭博欠債欲倒賣千年「裹屍布」時被警方拘捕。經鑑定，該塊「裹屍布」為青銅時代的毛紡織品文物，屬國家三級保護文物。

貴州一山體現巨大裂痕疑與採礦有關 村民：在家中聽到山上響動

貴州畢節金沙縣安洛鄉大賢村發生山體開裂，山上出現巨大裂痕，清晰可見。有村民稱，曾在家中聽到山上響動。鄉政府正在協調第三方上山勘探。

中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模組級驗證

中國科研團隊首次完成星地量子直接通信系統模組級驗證，這標誌著中國的星地量子直接通信技術，正式邁入空天地一體化量子直接通信...

三亞女遊客送醫不治 曝大陸被蛇咬死亡風險高

一名女遊客1日在海南島觀光勝地三亞被毒蛇咬傷後，連跑兩家大醫院治療，隔天仍宣告不治，相關新聞躍為中國社群熱搜榜冠軍，引發...

尋找第二個地球？中德團隊發現「超級地球」登《自然・天文》

國際科學期刊《自然・天文》（Nature Astronomy）3日發布由中國科學院雲南天文台牽頭的大陸及德國研究團隊研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。