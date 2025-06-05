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欠20萬賭債欲賣千年「裹屍布」 新疆男涉倒賣文物被捕

香港01／ 撰文：林芷瑩
阿某因賭博欠債倒賣「裹屍布」。（微信公眾號＠新疆法治報）
阿某因賭博欠債倒賣「裹屍布」。（微信公眾號＠新疆法治報）

新疆烏魯木齊一名男子，因賭博欠債欲倒賣千年「裹屍布」時被警方拘捕。經鑑定，該塊「裹屍布」為青銅時代的毛紡織品文物，屬國家三級保護文物。

《新疆法治報》報道，小河墓地是全國重點文物保護單位，4月下旬，甘泉堡分局接到線索，有人倒賣小河墓地出土的文物，疑似「裹屍布」。警方立即成立專案組，通過海量數據比對追蹤，於4月24日在烏魯木齊市某小區院內拘捕疑犯阿某，繳獲保存完好的文物。

經查，2005年，阿某的朋友麥某潛入小河墓地盜掘文物，倒賣大部分文物後，唯獨從乾屍上扯下的「裹屍布」無人問津。麥某將其交給阿某，讓他伺機脫手。在過去20年間，阿某曾嘗試出售，但因文物特殊無人接手。

直到今年，阿某因賭博欠下20多萬元（約83萬元新台幣）外債，走投無路的他竟在網上得知「裹屍布」價值不菲，便四處尋覓買家，豈料民警先得到消息，拘捕阿某歸案。目前，阿某因涉嫌倒賣文物罪被依法採取刑事強制措施，警方正全力追捕麥某，案件仍在進一步偵辦中。

經文物部門鑑定，這塊「裹屍布」實為青銅時代的4件毛紡織品文物，包括3件毛織鬥篷和1件兩段毛織帶，均屬於國家三級保護文物。

根據《刑法》第三百二十六條，倒賣國家禁止經營的文物，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

「裹屍布」實為青銅時代的4件毛紡織品文物。（微信公眾號＠法治兵團）
「裹屍布」實為青銅時代的4件毛紡織品文物。（微信公眾號＠法治兵團）

延伸閱讀：

央視披露證據鏈　美國人以拍照為由騙走中國文物　學者籲盡快歸還

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文章授權轉載自《香港01》

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