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陸媒：北京法官捲上億執行款潛逃日本 傳女友炫富洩密遭舉報

香港01／ 撰文：許祺安
北京市第三中級法院。（圖擷自官網）
北京市第三中級法院。（圖擷自官網）

據大陸《財新網》報道，北京市第三中級法院一名叫白彬的法官攜上億（人民幣，下同，約4.16億新台幣）執行款外逃，不僅錢款已經轉移國外，且已獲希臘國籍。事件起因是白彬女友向閨蜜炫耀，導致私隱外洩遭人舉報。白彬獲知後，「五一」前全家出逃日本，下落不明。目前該報道已刪除。

據報道，外逃的法官白彬為90後，是山西忻州人，於2014年進入北京三中院執行局工作，案發前是執行助理法官。

消息人士稱，年初白彬向北京三中院提出辭職，至案發時尚未獲准。白彬外逃早有準備，不僅錢款悉數轉移國外，已獲希臘國籍。事發時因其女友向閨蜜炫耀，私隱外洩，被人舉報。白彬獲知後，「五一」前全家出逃日本，目前下落不明。不過關於涉案金額坊間說法不一，有的說1.3億元（約5.41億新台幣），還有的說2億元（約8.33億新台幣）左右，更有說接近3億元（約12.5億新台幣）。

《財新網》報道指，多名受訪者表示，白彬轉至境外的巨款，來自某個或多個非法集資詐騙案的執行款。執行款是指當事人依據生效的法律文書申請法院執行的涉案款（物），它包括賠償款、物、違約金、償還借款、訴訟費、評估費、鑑定費等各項費用。

因被執行人需要向法院支付執行款，由法院代為轉交勝訴方。而對於執行款的管理沒有統一的規則，各級法院基本都是通過設立執行款賬戶來收取執行款。有意無意拖欠執行款（物）給付的情況常有發生。

據報道，按相關規定要求申請執行需雙人雙證，但法院執行局人一向比較少，單人執行情況時有發生，且電子化辦公後，執行通知單都是彩色打印件，哪裏都能打。

消息人士稱，白彬在執行局十年，雖是助理執行法官，但實際上很多行政編助理比法官權力大。故白彬在執行中發現上述漏洞，通過在線上傳執行單，將一筆筆執行款轉到其私設賬戶。

報道還指，白彬事發後，朱平已於2025年5月底「空降」北京三中院，並於30日正式出任副院長。就在朱平當選北京三中院副院長同一天，北京紀委監委官網發布消息稱，北京三中院原副院長張美欣涉嫌嚴重違紀違法，正在接受北京紀委監委紀律審查和監察調查，他也曾在法院執行崗位任職。

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文章授權轉載自《香港01》

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