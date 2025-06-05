訂單狂噴數公尺長！知名手搖飲女員工邊做邊哭獨撐 外送員不敢催：不急慢慢做

6月3日浙江溫州一間蜜雪冰城門市上演了令人心疼的一幕。一名身穿黑色T恤的女店員獨自應對絡繹不絕的訂單，手不停歇地製作飲料，最終因壓力過大而情緒崩潰，邊哭邊工作。影片由外送員「合文同學」拍攝並上傳，引發關注。事後，店家負責人出面澄清，女孩「不是累哭的」。

綜合陸媒報導，浙江溫州一名外送員「合文同學」到蜜雪冰城門市取餐時，發現該店現場只有一名女店員，一邊哭著一邊不停手的忙著製做飲料，而另一邊訂單單據仍從印表機源源不絕地列印出來，已在地上堆了數公尺長。

報導指出，外送員表示，抵達時女店員就已是邊哭邊做飲料，在門口等了半小時，始終只有女店員一人獨撐大局，未見其他員工到班。外送員還安慰她：「你慢慢來，不用著急。」他拍下影片上傳，迅速在網路上傳播，許多網友表示同情，質疑「老闆太黑心了」。目前拍攝者已將影片下架。

事件發生後，店家負責人表示，該女店員是店長，情緒崩潰是因與父親吵架所致，並非因訂單過多。他解釋，早上10點前的早班通常只安排一人，並不會出現爆單情況。然而，影片中顯示的訂單量與店員的工作壓力，仍引發了網友對蜜雪冰城門市人力安排的質疑。

蜜雪冰城為中國知名的連鎖手搖飲品牌，以低價策略吸引消費者，門市數量超過星巴克和麥當勞，成為全球餐飲連鎖龍頭。其嚴格的管理規章也引發爭議，例如，員工每班次用餐時間僅40分鐘，遲到早退一次罰款50元人民幣；上班時間禁止玩手機；衛生不及格，當日上班人員全員罰款30元人民幣等。有網友認為，這些規定可能導致員工在高壓下工作，進而出現情緒崩潰的情況。

此外，蜜雪冰城也曾爆出食品安全問題。例如，湖北宜昌一間門市被媒體踢爆將切片檸檬常溫放至隔天繼續使用，已被執法人員立案調查。然而，網路上不少消費者卻選擇原諒，認為「便宜就行」、「經濟不景氣，我們希望蜜雪冰城能活著」。