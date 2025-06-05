陸公部門倡節約！河南省要求直屬部門培訓住標準房、不發盥洗用品

河南省政府近日印發通知，要求省直部門加強管理培訓費用，要求培訓時優先使用內部會議室，不得租用高級賓館，且嚴禁大手大腳花錢，包括培訓住宿以標準間為主，不得發放洗漱（盥洗）用品。

河南省委組織部、河南省財政廳等部門近日印發「關於進一步加強省直部門培訓費管理的通知」，通知指出，省直部門超範圍、超標準列支培訓費，向所屬單位轉嫁攤派培訓費，「一事多訓」、「部門系統」多頭培訓等現象依然存在，為落實黨政機關習慣過緊日子要求，進一步加強省直部門培訓費管理。

在調整培訓方式方面，通知提倡培訓方式由「走出去」調整為「請進來」，在培訓計劃和內容不變的情況下，線下培訓優先使用單位內部會議室、禮堂等場所，不得租用高級賓館；且除國家有關部門批准外，各省直部門不得自行組織因公出國、出境培訓。

該通知並以較大篇幅描述要嚴格管理培訓費預算，包括嚴禁在培訓費中列支公務接待費、會議費；嚴禁套取培訓費設立「小金庫」；嚴禁使用培訓費購置電腦、影表機等固定資產，以及開支與培訓無關的其他費用。

此外，從嚴從緊控制項目預算，嚴禁「大手大腳」花錢搞培訓；培訓住宿以標準間為主，不得發放洗漱用品；培訓用餐不得上高檔菜餚，不得提供菸酒；並嚴禁藉由培訓名義安排公款旅遊，組織高消費娛樂、健身活動，組織會餐或安排宴請。

在加強監督方面，要求各省直部門應將非涉密培訓的項目名稱、內容、人數、經費以及在省外培訓的班次和占比等情況，以適當方式進行公開。省財政廳會同有關部門，對各省直部門培訓活動和培訓費管理使用情況開展監督檢查。對違反相關規定的行為會責令改正，追回資金，並予以通報；涉嫌違紀違法的，移交有關部門嚴肅處理。