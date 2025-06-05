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7月中歐峰會 大陸擬買數百架空巴

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中歐峰會預計七月在北京登場，屆時歐洲領導人將訪問北京，慶祝中歐建交五十周年，大陸傳正考慮為此採購數百架空中巴士飛機。另，歐盟方面三日透露，中歐將在本月舉行第四輪貿易會談，為中歐峰會做準備。

彭博昨引述知情人士報導，大陸正向多家國內航空公司徵詢潛在訂單的規模，交易可能涉及約三百架飛機，包括窄體和寬體機型；一名知情人士說，訂單規模可能在二百架到五百架飛機之間。但協商充滿變數，可能會破裂或需要更長時間才能達成協議。

報導指，為慶祝中歐建交五十周年，法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨等歐洲領導人可能七月訪問北京。由於法國和德國是空中巴士最大股東，採購協議將使大陸國家主席習近平能夠就貿易問題向美國總統川普發出訊號。

另，在歐盟貿易專員塞夫柯維奇與大陸商務部長王文濤三日在巴黎舉行的世貿組織小型部長會議期間會晤後，歐盟委員會發言人透露，二人同意在本月舉行第四輪貿易會談，為七月登場的中歐峰會做準備，歐盟的核心目標依然是重塑與北京的貿易和投資關係，並實現公平競爭的環境。

就二人的會晤，大陸商務部表示，雙方圍繞中歐經貿合作「緊迫而重要的議題」，進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

貿易談判 經貿 空巴 歐盟 大陸商務部

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