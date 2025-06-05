北京入境旅遊 22條舉措優化服務

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025北京入境旅遊發展大會3日開幕。大會上介紹，今年1月至4月，北京共接待入境遊客146.0萬人次，同比增長57.1%；實現旅遊花費19.0億美元，同比增長55.0%。

中新社報導，北京入境旅遊呈加速發展態勢，遊客規模與消費能級雙向躍升。北京市副市長司馬紅表示，北京願與全球合作夥伴共啟「Beijing Travel」熱潮，為全球遊客呈現更開放、更便利、更精彩的北京。   　　《北京市優化入境旅遊服務專項行動方案》在大會上發布，圍繞產品、宣傳、服務和保障四方面推出22條舉措。

產品供給方面，北京將持續提升「大美中軸」影響力，豐富世界遺產遊、特色胡同遊、中軸騎行遊、都市夜色遊、京郊鄉村遊等更多特色化、體驗式的旅遊產品，擦亮「漫步北京」旅遊線路品牌。 　　

服務提升方面，北京將強化國際航空樞紐全方位門戶複合型功能，拓展優化國際航線網絡布局；提升入境通關效率，設置臨時入境許可辦理專區，提供一站式簽發辦理服務；優化口岸團體旅遊簽證便利化措施，實現「材料網上提交，落地立等可取」；推動更多的境外銀行卡支持軌道交通「拍卡過閘」。 　　

為深化國際交流與合作，北京市文化和旅遊局與馬來西亞吉隆坡市政廳文化、藝術、旅遊和體育局簽署了合作意向書，未來將在宣傳推廣、文化活動等方面加強合作。

馬來西亞 北京 世界遺產

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