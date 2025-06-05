三顧福州 台青兄妹創業賣台灣味

6月3日10時，走進福建省福州市楊橋東路一條巷子深處，由90後台青兄妹陳駿凱、馬巧暄創辦的三合台式料理便坐落於此。淅淅瀝瀝的雨幕中，店內木窗裡透出暖黃色燈光，氛圍溫馨愜意。33歲的陳駿凱正和服務員一同備菜，他一邊熟練地切肉，一邊介紹說，做正宗的高雄肉燥飯，豬肉一定要手切，成品的口感才地道。 中新社報導，走進店內，掃描桌上的菜單二維碼，台南鍋燒麵、高雄肉燥飯、古早味番茄、小時候冬瓜茶等50餘種台灣美食和飲料映入眼簾。這些承載著兄妹倆兒時記憶的美食，從台灣跨越海峽，來到福州食客餐桌。 「肉燥飯除了肉燥，真的沒別的了」「本店無味精、預制菜，老闆會過敏」「老闆不吃內臟、香菜，所以店裡沒有」…在這家台式料理店的牆面上，懸掛著的「店規」格外醒目。

「店規所寫的內容包含了我們經營這家店的初心。」陳駿凱透露，為保證菜品原汁原味，醬油、沙茶醬、砂糖等調味料均從台灣採購，雖然這樣成本增加了不少，但煮出來的味道，就是記憶裡小時候的味道。

談及為何會選擇登陸福州創業時，陳駿凱表示，這既是緣分，也是經過深思熟慮的決定。2018年，受在福州發展的台灣朋友邀請，陳駿凱在三坊七巷歷史文化街區附近住了一周。古厝林立的街區與高樓林立的現代都市景象對比鮮明，這種獨特的衝突美感讓他印象深刻。 2023年，時隔5年，陳駿凱再次來到福州。他花了一個月深入瞭解本地生活節奏、考察市場。熱情的福州人和良好的營商環境打動了陳駿凱，於是，2024年，當他第三次來到福州時，便決定留下來創業；同年7月，三合台式料理在楊橋東路正式開業。

隨著生意蒸蒸日上，他將妹妹馬巧暄也拉入夥，共同經營事業。在店舖運營中，不善言辭的陳駿凱主要負責廚房，把控菜品質量；而親和力十足的馬巧暄則負責細節把控，從裝修設計、員工管理，到預算制定、供應商對接、店舖運營，以及與客人互動，她都處理得井井有條。馬巧暄笑著說，他們打算在福州好好打拚，以後有時間把父母接來，帶他們到大陸走走看看。