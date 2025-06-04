AI衝擊、畢業生過剩？英語系不再吃香 大陸多所大學裁撤

英語系曾是中國大學熱門科系，但近兩年卻被越來越多中國的大專院校裁撤。分析指出，中國的「雙減」政策、縮減中小學英語時數以及AI衝擊、畢業生過剩等，是造成英語系不再吃香的原因。

北京谷粒文化傳媒旗下的微信公眾號「書單SHUDAN」近日刊發一篇報導，指這兩年，湖南、福建、河南、湖北許多大專院校都在撤銷英語系。

開啟這波風潮的，是位於安徽的中國科學技術大學在 2023年10月發布「關於擬撤銷『英語』等6個本科專業的公示」，由於這是第一所裁撤英語系的「985高校」（在中國指排行較前的一流大學），當時還引發熱議。

儘管校方後來回應，裁撤這幾個文科是因為與中科大的人才培養與定位不大契合，但英語系培養出的人才競爭力以及在就業市場上面臨的困境，卻因此受到關注。

根據這篇報導，在河北某獨立學院教英語的大學教師王蕓（化名）說，學校早年英語專業招生紅火，每年能開10個班。轉折點是去年，只招到6個班，這還是跟校方高層爭取的結果。獨立學院和公立學校不一樣，完全跟著市場走，校方明顯覺得英語專業不吃香了。

不只是大學英語老師。在社群平台小紅書上，還有很多中小學英語老師被裁員、英專生找不到工作的發文。

報導說，英語專業這波裁撤潮，跟大環境有關。先是2021年的「雙減」（減輕校內作業與校外補習壓力）政策，很多補教機構關門。截至2022年9月，線下學科類校外培訓機構壓減比例達到95.6%，線上機構壓減比例達到87.1%。其中數量最多的英語培訓機構受到的影響也最大，很多機構英語老師面臨失業。

再是2022年「義務教育英語課程標準」（新課標）推出，公辦中小學英語課時量被進一步縮減，英語與道德法治並列比重僅為6-8%，在所有學科中排名倒數第3。

報導還說，「隨著中國國際地位提升，以及中國文化的不斷傳播，英語不再是被認為是一種必須掌握的語言」，在邯鄲市教初中的英語老師樊博文（化名）觀察，這兩年越來越多學生認為英語不重要了。

一名英語補教業者則點出了當前中國教育政策和現狀的矛盾：「雙減要減負，新課標卻又上（增加）難度，但同時又要弱化英語，這些要求完全是不搭邊（沾不上邊）的」。

英語系畢業生的就業壓力，還在於僧多粥少。據陽光高考網數據顯示，中國多達994所大專、大學設置了英語系，占總數近8成。如今經濟下行，企業招聘更傾向於技術型人才。

王蕓說，如果英語系學生學了英語但沒學精，別的專業又不會，這反而成了缺點。「現在AI和翻譯軟件越來越發達，有些英語專業學生寫出來的東西還不如AI翻得好，那人家還要你幹什麼？」。

樊博文也說，商務、翻譯等工作，尤其是最掙錢的同聲傳譯（同步口譯），「現在已經能被AI替代」，甚至筆譯工作也受到很大影響，「因此即使學了多年英語，找工作依然非常困難」。

他感慨：「10幾年前英語還是一個輝煌的專業，但現在情況完全不同了」。