六四36周年！北京市區大致如常 天安門周圍查驗證件稍嚴

今天是六四事件36周年，北京市區並沒有出現大規模收緊的安保措施，天安門廣場周圍也仍有大批遊客進入，僅查驗動作稍嚴，市區內多處橋梁也沒有武警或民警站崗狀況發生。

記者4日上午搭乘地鐵，在天安門東站B出口（往故宮、天安門城樓），與C出口（往中國國家博物館、天安門廣場）皆有長長的排隊人潮，公安廣播「出站乘客排成兩隊，出示身分證，北京市公安局治安檢查」，每位大陸民眾都必須將身分證給公安，後者使用輕薄型手持式裝備掃描到系統，不過台胞證、西洋地區各國人士持有之護照則不用掃描。

在出站閘門到檢測點的短短數十公尺，排隊檢測耗時15分鐘，過程中並未有異常，但檢查也並未鬆懈。同時從地鐵站到地面後的交通動線，也需要稍微繞行，有民眾對此感到不滿，略有抱怨。

今日也仍如往常，必須要持有大陸中國國家博物館、毛主席紀念堂、天安門廣場的預約參觀證明，才可以通往天安門廣場的核心區域，除天安門城樓5月6日起進行設備維護與檢修不對外開放，其餘相關場館仍遊人如織。

4日北京氣溫最高達34度，除天安門周遭之外，在北京一號線、二號線、十號線多個地鐵站，安保人員都沒有大幅增加的跡象；北京市東城區、朝陽區的多個立交橋、天橋上，也並未出現大批武警或民警站崗的場景。

法廣等外媒日前報導，6月2日凌晨在北京天安門廣場升旗儀式臨近尾聲時，一名男子突然翻越欄桿，試圖衝向五星旗旗桿，周邊警衛與便衣人員迅速將男子撲倒並帶離現場。

而除了我方陸委會已發表聲明外，其餘外國方面，3日甫與中共政治局委員兼外長王毅會晤的美國新任駐北京大使龐德偉（David Perdue），4日在社群平台「X」上發文指出，「我們記得36年前中國共產黨在天安門廣場的殘酷鎮壓行徑，並緬懷在那一天被殺害及監禁的無辜民眾的勇氣。自由、民主和自治是中國共產黨無法抹殺的人類原則。」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也發表聲明，強調中共積極試圖掩蓋事實，但世界永遠不會忘記。「今天，我們緬懷那些在爭取基本自由的過程中遇難的中國人民，以及至今仍在為1989年6月4日事件尋求問責與正義而遭受迫害的人們的勇氣。」