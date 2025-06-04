廣州元崗村反強拆 爆警民衝突
據報導，中國大陸廣州天河區元崗村昨天爆發警民衝突，百民村民要求當局就拆遷事宜交代賠償方案，與在場警員發生肢體衝突。
明報今天在報導表示，昨天早上，當地有百名村民因為不滿強行拆遷及賠償事宜而聚集，並質疑村委會只向同意拆遷的村民發放意願書，表示希望領取「舊村改造」項目意願書。
事發時，多名警員在村委會地下出入口拉起封鎖線，阻攔村民入內，警告村民「切勿以身試法」。之後，聚集人數增多，村民開始鼓譟並衝擊警方防線，部分人成功突圍，期間有村民用喇叭播放中國國歌，另有人高唱「起來！不願做奴隸的人們！」
據報導，這次衝突的起因源於天河長湴村、元崗村進行更新改造，建設「環五山創新策源區」，為華南理工大學、華南農業大學、中國科學院廣州能源研究所等科研機構提供配套。
元崗村村民擔心拆遷改建期間失去租金收入，要求當局交代賠償方案。
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