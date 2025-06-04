達美航空 復飛上海、洛杉磯航線

2日15時40分，隨著達美航空DL39航班載著逾200名旅客降落在上海浦東國際機場，達美航空上海直飛洛杉磯的航班正式恢復運營。旅客從上海前往美國將有更多選擇。

中新社報導，該航班由空客A350—900寬體客機執飛，每周三班。北京每周一、四、六18時25分從上海浦東國際機場起飛，當地時間15時15分到達美國洛杉磯機場。當地時間每周三、五、日11時30分從美國洛杉磯機場起飛，北京時間次日16時05分到達上海浦東國際機場。

今年以來，上海機場持續服務航空公司新增、加密的航線航班，5月30日5時12分，哈薩克斯卡特航空DV461航班從奇姆肯特飛抵上海浦東機場，標誌著「奇姆肯特—上海」航線正式開通，也標誌著上海首條直飛中亞的客運航線正式運營。

上海浦東國際機場海關值機處值機二科副科長黃依特表示，海關通過優化前置服務等措施，支持航司新開、加密、恢復國際航線航點，特別是中遠程航點和共建「一帶一路」國家航點，持續增加浦東國際機場中轉客流，提升空港口岸服務能級。