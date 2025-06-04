陸端節假期拉動親子遊 主題樂園最火熱

今年端午節假期恰逢「六一」國際兒童節，「雙節」疊加拉動親子遊經濟。中國在線旅遊平台去哪兒2日發布的數據顯示，主題樂園景區在這個端午節假期最受歡迎，預訂量同比增6成。截至6月2日，平台上，端午節最受歡迎的主題樂園景區包括北京環球度假區、上海迪士尼度假區、香港迪士尼樂園、廣州長隆野生動物世界和珠海長隆海洋王國。

中新社報導，平台上，端午節假期期間，親子房預訂量同比增長超五成，景區3人及以上家庭套票預訂量增長四成。從親子房預訂量情況看，截至6月2日，端午節假期親子遊熱門前十位城市為成都、北京、杭州、重慶、上海、湖州、伊犁、日照、青島和福州。

據去哪兒平台分析，多孩家庭、有娃家庭結伴出行成為小長假出遊新趨勢。越來越多的酒店和景區開發「多孩友好」產品，滿足精細化需求，如有酒店為多孩出行的家庭打造雙層兒童床、小帳篷和獨立遊戲空間等；有些景區還推出雙排兒童車租賃、多孩優惠等政策。

端午節假期期間，暑期出境遊已開始預熱。平台數據顯示，截至6月2日，暑期出境遊預訂量開始明顯增多。

平台上，旅客酒店預訂已覆蓋全球1788個城市，較去年增加375個城市，部分熱門出境遊目的地酒店預訂量同比增長近七成。熱門出境遊目的地前十位為日本、韓國、泰國、馬來西亞、美國、印尼、新加坡、法國、英國和義大利。

值得一提的是，「一帶一路」共建國家旅遊熱度增速最快，盧森堡、哈薩克、黑山、格魯吉亞（喬治亞）、埃及酒店預訂量同比增幅超10倍。