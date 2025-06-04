登峰造極 雍正器物展北京亮相

北京保利藝術博物館近日推出「證圓明·致中和——雍正宮廷藝術大展」，展現清代宮廷藝術高超成就。

雍正皇帝在位僅十三年，被後世公認為清代帝王中審美品味最高的一位。雍正款器物的特點是慕古、極簡、文人化，因其工藝精湛、存世稀少且審美價值極高，常在拍賣市場上創下天價成交紀錄。此次展覽分「皇權正統，帝王信仰」、「文人意趣，雅正為宗」、「慕古求新，中西交融」、「內廷恭造，細節掌控」、「天工承韻，御瓷風華」五大章節展開，彙集全球中國藝術品市場三十餘年所湧現的重要雍正器物，不僅多角度呈現雍正皇帝的審美取向，亦展現了清朝宮廷製造的高度成就、文化內涵及其時代風貌。

「皇權正統，帝王信仰」中，清雍正粉彩過枝福壽雙全八桃五蝠大盤以細膩筆法勾勒虯枝桃樹與五蝠環繞；清雍正鬥彩龍馬「河圖洛書」圖盤體現雍正對永宣御窯的繼承與創新。「文人意趣、雅正為宗」中，清雍正虞美人花卉紋碗（一對）展現了雍正朝粉彩工藝的典雅風尚；清雍正御製青花仙人納福尊以仿周漢銅壺的古樸造型，搭配青花描繪佛道仙人，在雍正御瓷中極為罕見。

雍正時期的皇家造辦，每一件用品的設計與製作都需要經過「呈樣再做」的程式，即雍正本人親自參與器物設計，下發製作後還要屢經調整、修改，現存清宮檔案記載雍正常批註「花樣往細緻裡畫」等。經過反覆推敲的設計紋樣被運用在多種工藝手法之中，瓷器、琺瑯、漆器、琉璃器、硯臺等時代風格鮮明，工藝精湛，從設計到製作完成的各個環節皆恭謹細緻，可謂登峰造極。