「無關反日情緒」 2日人在大連遇害、1嫌被逮

在大陸又發生日本人被害身亡事件。日媒披露五月底在遼寧省大連市，兩位日本人被殺害，嫌犯是大陸人，做案動機疑似是商業恩怨，與反日情緒無關。大陸官方也於昨日證實相關案件，並揭露嫌犯為四十二歲的袁姓男子。

日本共同社昨日引述日本駐北京大使館消息指，兩名男性日本人在大連被殺害，大陸疑犯已被拘捕。日本駐瀋陽總領事館係於五月廿五日接到遼寧省公安部門的消息，當時警方說明「原因是商業糾紛」。日本政府相關人士表示，「犯罪動機是商業恩怨，不存在政治性或『反日』等背景因素」。

在日媒披露後，大陸大連市公安局昨日發布警情通報指出，今年五月廿三日該局接到報警，在普蘭店區大劉家街道轄內發生一起致二人死亡的刑案。翌日該局抓獲四十二歲的男性嫌犯袁某功，該男為大陸籍，但長居日本。該局強調，「經連日工作，近日已基本查清案情」，二名被害人為臨時入境的日籍男子，係袁男在日期間的商業夥伴，「因經營合作產生矛盾引發該案」。

大連市公安局指出，目前袁男已被刑事拘留，案件將在進一步偵辦後移送檢察機關審查起訴。官方並協助處理完成遺體火化等後事，家屬已於本月一日返回日本。

大陸去年來發生數起日本人被攻擊或者遭殺害的案件，如去年六月江蘇蘇州的日籍母子等校車時被陸籍男子刺傷案，也導致引導校車的陸籍女性被殺身亡；去年九月廣東深圳則發生一名十歲的日籍男童遭陸籍男子殺害。