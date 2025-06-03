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盼提高附加價值…上海安福路仿好萊塢星光大道 官方：暫不可行

中央社／ 上海3日電
上海法租界、安福路一帶為品牌店家、特色餐飲、藝文活動集中地，經常有大量人潮。圖／中央社
上海法租界、安福路一帶為品牌店家、特色餐飲、藝文活動集中地，經常有大量人潮。圖／中央社

上海法租界一帶為品牌店家、特色餐飲、藝文活動集中地，提案建議將安福路建設為好萊塢「星光大道」步行街，可以提高更多附加價值；官方回應，附近有居民、學校，暫不可行。

上海市政協委員、上海戲劇學院電影學院院長厲震林在2025年上海「兩會」期間提案「關於將安福路建設成為步行街和星光大道的提案」，建議參照南京路步行街做法，將安福路改為步行街，可以如同好萊塢、香港一樣，規劃一條星光大道。

澎湃新聞3日報導指出，上海市徐匯區政府對於這項提案的回應為暫不可行，原因在於附近有居民居住區域、學校，建設文藝步行街的方式暫不可行；目前在假日時段已經採取分流、錯峰等交通措施，紓緩人流、車流高峰期。

上海市徐匯區政府提到，將會充分發揮安福路一帶的優勢與特色，結合文化能量與商業，凸顯街區特色，持續優化整體消費體驗空間，進一步地打造特色消費區，促進街區文化消費；規劃攜手學校或文化場館，提供社會大眾美感教育活動。

厲震林先前在上海報業集團轄下新聞晨報採訪中表示，安福路是一條富有詩意的文藝街區，目前除了周邊環境需要整頓外，街道定位也稍顯模糊，建議由官方做出整體規劃，可以如同好萊塢、香港一樣，改造成為步行街、星光大道。

香港 好萊塢 上海

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