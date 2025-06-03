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六四學運領袖王超華：保存記憶才能通往美好未來

中央社／ 洛杉磯2日專電

紀念六四天安門事件36週年，當時的學運領袖王超華向中央社表示，歷史事件形塑共同記憶，帶領人們走向更美好的未來，這是持續紀念六四的重要意義。

王超華是1989年六四天安門事件期間的學生領袖，曾被中國政府列入通緝名單，後來流亡海外，取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士學位，曾在該校任教。她今天出席洛杉磯六四紀念館的揭幕典禮，接受中央社訪問。

在中共的嚴格管控之下，新一代中國年輕人大多不清楚六四天安門事件始末，王超華說，這正是每年持續紀念六四事件的必要性，就算在海外、艱困的條件下，都要努力保存六四的歷史記憶。

王超華說：「每年5月底、6月初，中共嚴格監控資訊，這會激發年輕人的好奇心，當他們去探究的時候，六四變成了一個有意義的象徵符號。」

王超華說，知道六四真相的中國年輕人會發現，原來面對壓迫「我們不一定要沉默，我們歷史上曾有過這麼英勇的抗暴行為，這是一個人民充滿信心，爭取光明前途的運動」。

王超華接受人文學訓練，擁有東亞研究博士，對台灣爭取民主的歷史相當熟悉。她舉例，台灣在二二八事件之後，經歷了近40年的戒嚴，但台灣人並未喪失希望，從自由中國、鄉土文學論戰、保釣等思想碰撞，到後來社會運動蓬勃發展，一步一步走向民主。

她舉例，美國研究集體記憶的學者提出「社會傳統」（Social heritage）概念，指出政治事件對一個社會的集體記憶扮演關鍵角色。以台灣為例，雖然經歷長期戒嚴，但人們對公共議題和政治運動的集體記憶，成為推動民主轉型的養分，「台灣人民意識到，我的選票可以改變現實」。

王超華指出2022年白紙運動喊出「平反六四」，代表六四事件的歷史記憶持續發揮作用，她強調「中國人不是都只知道賺錢」，一代一代中國人在經濟發展的過程中，仍然保有爭取民權的動力，因此保有六四事件的歷史記憶就非常重要。

白紙運動 六四

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