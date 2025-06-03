中國滑翔傘員高空生還影片 專家質疑涉造假
中國滑翔傘飛行員彭玉江在日常訓練時遇到異常天氣狀況，被捲上海拔8000多公尺高空；央視加以報導，多家媒體跟進、轉載，包括國際媒體，專家認為影片有造假嫌疑。
中國55歲滑翔傘飛行員彭玉江於5月24日在甘肅省西部祁連山區域進行日常訓練時，發生「雲吸」現象，以極快速度上升至海拔8000多公尺高空，在有意識地控傘下，他最終衝出雲層、安全著陸。
彭玉江捲入高空、控傘畫面被運動相機記錄下來，上傳到社群平台後，獲得央視關注加以報導，多家媒體跟進、轉載，包括國際媒體。央視1日再以「滑翔傘運動」、「是否涉及黑飛」等角度深入分析探討。
專業機構認為影片恐部分涉及變造、造假。路透社諮詢美國加州數位安全專業公司GetReal，獲得答案為其「有高度自信」判定這段影片前5秒是透過人工智慧生成圖像，檢視後也發現影片有不合理處，例如當事人雙腿最初沒有穿戴保暖裝備，後段畫面卻出現；頭盔顏色從白色變成黑色。
路透社採訪5名滑翔傘專家，他們表示，彭玉江確實有可能達到8589公尺飛行高度然後成功生還；不過他們對於這是「純屬意外」說法提出質疑，認為這很可能是一場未經授權的高空飛行，或是當事人低估當時天候風險。
路透社聲明，目前已經將來自央視的彭玉江高空飛行影片下架，這些影片內容為第三方提供，沒有經過核實或認可，發現其中內容可能包含人工智慧生成元素時，會進行調查、將其刪除，這樣的素材也不符合合作夥伴政策。
甘肅省航空運動協會專情小組現場調查後於5月28日對外表示，彭玉江的行為屬於意外和事故，不涉及黑飛（未經許可的飛行）；給予彭玉江停飛6個月處分，必須撰寫事故反思報告，影片上傳者也遭停飛6個月處分。
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