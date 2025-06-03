芮吉塔號首訪 620旅客遊廈門 濃濃端午味

搭載著620餘名旅客的訪問港郵輪「芮吉塔」號，1日靠泊廈門國際郵輪中心。這是該郵輪首次到訪廈門，也是今年以來以美國、加拿大等國旅客為主的最大來廈旅遊團組。

中新社報導，正值端午假期，在廈門國際郵輪中心邊檢執勤現場，高崎邊檢站布置了具有端午民俗和中華傳統文化元素的裝飾，通道上方掛上了艾草粽子、粽子風鈴等掛件，並向來廈的外籍旅客贈送香囊、五彩繩等。

「免簽來中國很方便，這樣我們有更多的時間遊覽廈門」。巴西籍旅客福納達迅速辦理完入境手續，準備隨團前往鼓浪嶼遊覽參觀。來自墨西哥的旅客羅珊娜和朋友下船後，準備前往廈門環島路、南普陀寺等地遊玩。「第一次感受中國的端午節，粽子掛飾很可愛，我很喜歡，我們都很期待本次旅行」。羅珊娜說。

隨著中國免簽「朋友圈」不斷擴大，政策紅利不斷釋放，越來越多外籍旅客選擇乘坐郵輪來華開啟一場說走就走的旅行。當天，來自23個國家的外籍旅客從「芮吉塔」號郵輪上下船。

高崎邊檢站邊防檢查處處長沈文娟表示，針對郵輪靠泊時間短、外籍旅客比例高的實際情況，高崎邊檢站主動對接代理、碼頭以及地接旅行社，及時掌握郵輪入港、出境動態和通關安排；同時積極宣介、引導隨輪外籍旅客用好用足各類免簽政策，保障郵輪旅客靠港即下。

今年廈門國際郵輪中心將運營由廈門始發至日本、南韓、菲律賓、越南等航線母港出發郵輪27航次，另有「威斯特丹」號抵廈訪問，搭載旅客從廈門出入境觀光。