聽新聞
0:00 / 0:00

山東東平港 「黃金水道」重現

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

歷史上的京杭大運河正逐漸發揮其水運功能。今年前4個月，山東省東平縣東平港的進港量已超過160萬噸，吞吐量逾320萬噸，東平港再現百年前「黃金水道」的繁忙景象。

新華社報導，作為京杭運河通航段最北端港口，東平港地理位置重要。「從東平港南下，可經徐州、揚州直抵長江。魯西南的礦建材料、鋼鐵、糧食借水行舟，運輸半徑從300公里擴展到1000公里。」東平港運營部經理解洪海指著調度屏上的航線圖說。

東平因水而生，境內的東平湖是山東省第二大淡水湖泊，被譽為「運河之心」的戴村壩作為大運河的重要組成部分被列入世界文化遺產名錄。但隨著黃河改道、河道淤積，東平漕運自1902年起停擺。2021年，隨著八里灣船閘竣工，東平港試通航，千噸級貨輪再度鳴笛啟程，終結了東平縣上百年「有湖無航運」的困局。

據統計，水路的運輸成本是公路運輸成本的七分之一，是鐵路運輸成本的四分之一，非常適合大宗商品運輸。東平縣港航事業發展中心副主任張健表示，從山西運來的煤炭，通過水運分撥到山東及京杭大運河沿線省分，最快1天就可送到用戶手中。

2024年底，京杭運河東平段由三級河道提升為二級河道，航道底寬達60米，水深4.2米，單船荷載量從1000噸提高到2000噸，打破通航瓶頸，航道通航能力和效率大幅提升。

「航道升級後，一艘船的運力可抵60輛貨車，運費直降三成。」山東潤銀生物化工股份有限公司總經理陳建東算了一筆帳，公司年產尿素約300萬噸，如果20%的產量通過水路運輸，每年可節省運費2000多萬人民幣。

近年來，東平港還大力推進智慧化建設，布局建設數智運行系統和港口岸電系統，有效提升運行效率，減少環境汙染，推動航運綠色轉型。在山東能源集團兗礦泰安港公鐵水聯運物流園，通過交通基礎設施數字化轉型和智能化升級，船舶平均在港停靠時間減少10%，裝卸效率提高30%。

運費 世界文化遺產

延伸閱讀

《上海迷宮》：中國大饑荒時期的「上海孤兒」悲劇

全網羨慕了 山東超狂村 男女滿22歲就免費分1套100平米房

山東化工廠爆炸5死 震飛民宅家電 800米外學校玻璃也碎了

窗戶玻璃全震碎！山東一化工廠爆炸釀5死 6人失聯、19人輕傷

相關新聞

香港家鄉市集嘉年華 展示新科技

「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」1日在香港維多利亞公園開幕，近300個特色攤位前人頭攢動，超110萬件來自不同省、自治區...

芮吉塔號首訪 620旅客遊廈門 濃濃端午味

搭載著620餘名旅客的訪問港郵輪「芮吉塔」號，1日靠泊廈門國際郵輪中心。這是該郵輪首次到訪廈門，也是今年以來以美國、加拿...

山東東平港 「黃金水道」重現

歷史上的京杭大運河正逐漸發揮其水運功能。今年前4個月，山東省東平縣東平港的進港量已超過160萬噸，吞吐量逾320萬噸，東...

滬男外企失業開網約車載老外 「小費收到手軟」收入翻3倍

開網約車真的賺不到錢嗎？上海一名網約車司機憑藉自身的英語能力，給客人介紹好吃好玩的地方，成功獲得外國遊客的青睞，現在的收...

「人民的名義」的「懶政區長」帶貨望遠鏡 引道德質疑

近日，因在反腐劇「人民的名義」中飾演「懶政區長孫連城」而走紅的演員李威，在短影音平台開啟直播帶貨，銷售的正是劇中角色愛用...

利用等餐時間創作 徐州「外賣詩人」獲聘閱讀促進會副會長

「外賣詩人」王計兵有了新身分，據「徐州發布」微信公眾號消息，江蘇省徐州市委宣傳部發布任前公示，王計兵擬任徐州市全民閱讀促...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。