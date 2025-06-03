山東東平港 「黃金水道」重現

歷史上的京杭大運河正逐漸發揮其水運功能。今年前4個月，山東省東平縣東平港的進港量已超過160萬噸，吞吐量逾320萬噸，東平港再現百年前「黃金水道」的繁忙景象。

新華社報導，作為京杭運河通航段最北端港口，東平港地理位置重要。「從東平港南下，可經徐州、揚州直抵長江。魯西南的礦建材料、鋼鐵、糧食借水行舟，運輸半徑從300公里擴展到1000公里。」東平港運營部經理解洪海指著調度屏上的航線圖說。

東平因水而生，境內的東平湖是山東省第二大淡水湖泊，被譽為「運河之心」的戴村壩作為大運河的重要組成部分被列入世界文化遺產名錄。但隨著黃河改道、河道淤積，東平漕運自1902年起停擺。2021年，隨著八里灣船閘竣工，東平港試通航，千噸級貨輪再度鳴笛啟程，終結了東平縣上百年「有湖無航運」的困局。

據統計，水路的運輸成本是公路運輸成本的七分之一，是鐵路運輸成本的四分之一，非常適合大宗商品運輸。東平縣港航事業發展中心副主任張健表示，從山西運來的煤炭，通過水運分撥到山東及京杭大運河沿線省分，最快1天就可送到用戶手中。

2024年底，京杭運河東平段由三級河道提升為二級河道，航道底寬達60米，水深4.2米，單船荷載量從1000噸提高到2000噸，打破通航瓶頸，航道通航能力和效率大幅提升。

「航道升級後，一艘船的運力可抵60輛貨車，運費直降三成。」山東潤銀生物化工股份有限公司總經理陳建東算了一筆帳，公司年產尿素約300萬噸，如果20%的產量通過水路運輸，每年可節省運費2000多萬人民幣。

近年來，東平港還大力推進智慧化建設，布局建設數智運行系統和港口岸電系統，有效提升運行效率，減少環境汙染，推動航運綠色轉型。在山東能源集團兗礦泰安港公鐵水聯運物流園，通過交通基礎設施數字化轉型和智能化升級，船舶平均在港停靠時間減少10%，裝卸效率提高30%。