香港家鄉市集嘉年華 展示新科技

「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」1日在香港維多利亞公園開幕，近300個特色攤位前人頭攢動，超110萬件來自不同省、自治區、直轄市的特產吸引市民遊客駐足。

中新社報導，活動現場「中華美食街」成為人氣焦點。30個熟食攤位匯聚新疆羊肉串、四川鉢鉢雞、上海蟹粉包等大江南北風味，香氣四溢的美食引得市民遊客紛紛駐足。除傳統美食外，現場還引入機器人煮麵、機器人煮咖啡等人工智能餐飲設備，工作人員表示，這類設備有效提升了現場互動性，尤其受到年輕群體青睞。

香港藝人王祖藍與太太李亞男也現身活動現場，在香港廣西社團總會攤位售賣自製麴奇。王祖藍分享稱，家鄉市集熱鬧非凡，很高興能在此與老友相聚，感謝市民和鄉親支持，生意十分火爆，商品預計很快售罄。

今年家鄉市集嘉年華新設置的新興科技體驗區和運動競技體驗區也成為熱門打卡點。在科技體驗區，許多市民體驗人工智能中醫體質辨識儀後表示：「本想逛吃購物，卻意外發現這些新奇的科技互動項目，儀器給出的健康建議非常實用，一整天都逛不夠」。

運動體驗區同樣人氣高漲，市民體驗電子龍舟競技後意猶未盡：「平時工作繁忙缺少運動，這裡的項目既有趣又能鍛鍊身體，希望未來多舉辦此類活動」。

開幕式上，香港特區政府政務司司長陳國基致辭表示，家鄉市集嘉年華已經成為香港推廣同鄉文化的年度盛會，深受香港市民和遊客歡迎，入場人數逐年增加。活動體現「以鄉情促交融，以文化聚人心」，大會設置了新興科技展示區，展示和介紹國家最新的科技發展和成就，加深市民對祖國內地的了解。

香港廣東社團總會主席龔俊龍表示，本次家鄉市集嘉年華以科技和第十五屆全國運動會為主題，相較以往陣容更龐大、產品更豐富、內容更多元，新增運動、互動、科技展區，市民遊客可在現場觀賞機械人和機械狗的精彩表演。