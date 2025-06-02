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大陸古鎮人潮不如以往 多地推免費入場及門票降價

中央社／ 台北2日電

中國古鎮是旅遊業的金字招牌，但近年人潮不如以往。據中國媒體報導，多地古鎮同質性高、過度商業化等原因，導致遊客減少。為吸引遊客，南潯、周庄等知名古鎮門票降價，甚至推出免票政策。

據中國經營報、藍鯨財經等中國媒體報導，近期古鎮間同質化情形嚴重、失去原真性及服務品質不高等原因，導致客流量下滑。著名的「江南六大古鎮」（周庄、烏鎮、同里、甪直、西塘、南潯），2023年接待遊客達到4000萬人次，與2019年相比大減23%。

世界旅遊城市聯合會特聘專家、中國社會科學院旅遊研究中心特約研究員王笑宇表示，現在很多古鎮都是「批量生產」，景區內的餐飲、住宿、紀念品品質較為一般，部分古鎮的高昂票價更讓很多遊客望而卻步。

報導指出，為吸引遊客，這幾年有古鎮門票降價，甚至推出免票政策。浙江省湖州市古鎮南潯，早在2023年初免費開放古鎮街區，僅對古鎮內的6個小景點單獨收費；號稱「中國第一水鄉」千年古鎮周庄21年來首次降低門票價格，在今年4月實行工作日票價5折優惠，購買原價門票可享無限次免費入園。

張家界大庸古城在2024年取消門票收費，遊船等項目另行收費。

在周庄經營一家古風民宿的李青（化名）表示，門票優惠政策推出後，客流量明顯提升。端午節假期前一週，自家的20多間客房就已被訂完，單間均價超過人民幣1000元（約新台幣4200元）。

有專家學者指出，古鎮應該轉向促進二次消費，及保留原住居民，才得以保存古鎮文化價值，促進觀光。浙江旅遊科學研究院院長、文化和旅遊部鄉村公共服務研究院學術委員張曉峰表示，早期古鎮多定位為觀光景區，收入主要依靠門票及商鋪租金。古鎮目前應當在促進二次消費上下功夫，延長遊客停留時間及創造情感連結。

中國旅遊研究院院長戴斌認為，只有留住原住居民才能展示古鎮文化，才能讓遊客感受到古鎮不同於其他地方的獨特魅力與文化價值，「不能因為要發展旅遊，就把原住民遷走，否則古鎮就可能只是古建築博物館和文化標本了」。

科學 票價 流量

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