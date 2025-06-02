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山西太原發生越野車衝撞事件 警方展開調查
大陸山西省太原市2日凌晨發生越野車無差別衝撞事件，造成2人受輕傷。大陸官媒報導，太原警方已接到報警，正在調查。
極目新聞報導，根據網友發布的影片，事發在太原市小店區一商家門口，一輛路虎越野車前進和倒退時，有衝撞物品的行為，路人紛紛避讓，也有人試圖拉開路虎車門。
有網民說，事發在周一凌晨零時5分左右，暫不清楚是否有人受傷。極目新聞致電附近多個商家，接線人員未正面回應。
報導稱，太原警方的不具名工作人員在周一上午說，凌晨已接到報警，轄區派出所正在調查。
極目新聞的報導也提到，截至星期一上午10時許，社交平台上多個事發現場影片已不可見。
相關話題在周一下午4時許登上微博熱搜榜。有大陸網友說：「司機大概率是喝酒了。」也有人說：「疑似糾紛。詳情不明。一切以官方發布為準。」
2日下午，官媒「政事兒」報導，太原市小店警方對此回應：6月2日零時許，李某彪酒後與他人發生口角，便駕車衝撞與之發生口角人員，致商家門口部分物品受損，2人在躲避中輕微受傷。
報導稱，警方已在第一時間到達現場將李某彪控制，目前案件正在進一步辦理中。
廣東珠海去年11月，曾發生震驚中國社會的越野車撞人案。該起事件造成35人死亡、43人受傷，是中國大陸去年發生的眾多群體傷亡事件中，死亡人數最多的一起。
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