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大陸新規民眾可拒絕刷臉 若導致使用App受限可投訴

中央社／ 台北2日電

中國「人臉識別技術應用安全管理辦法」1日起施行，規定個人可在自願、明確情況下接受人臉辨識，且不得將人臉辨識作為唯一驗證方式。有中國律師表示，若App以「不同意刷臉就無法使用服務」要求人臉辨識，屬違法違規，可向公安機關投訴。

據央視新聞、新快報等中國媒體報導，中國國家互聯網信息辦公室和公安部今年3月21日發布「人臉識別技術應用安全管理辦法」，6月1日起正式施行。

該法第6條明確定義，在處理人臉訊息等事務上，應當取得個人在充分知情的前提下自願、明確作出的單獨同意。個人有權撤回同意，個人訊息處理者應當提供便捷的撤回同意方式。

浙江恆霽律師事務所律師盧瓊表示，市面上有一些App（應用程式）以「不同意刷臉就無法使用服務」要求人臉辨識，這種模式使人無法單獨對人臉訊息作出自願同意。App這種強制索取非必要個人訊息的行為，屬違法違規，可向網信部門、公安機關或12345熱線投訴。

同時，該法也定義不得將人臉辨識技術作為唯一驗證方式，但仍留有但書。該法第10條指出，個人不同意通過人臉訊息進行身分驗證的，應當提供其他合理、便捷的方式。國家對應用人臉辨識技術驗證個人身分另有規定的，依其規定。

北京浩天（廣州）律師事務所合夥人張萬隆表示，當消費者在線支付、會員註冊、辦理入住飯店時碰到需要驗證的情況，消費者有權選擇其他驗證方式，從而避開人臉辨識。

漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，物業應允許住戶選擇門禁卡、密碼等，公司應提供指紋打卡、紙本簽到等方式。若拒絕提供，則存在違規風險。

中國人臉辨識氾濫，造成侵犯隱私的疑慮，舉凡付款、打卡上班、使用部分App服務等，都可能會被要求「刷臉」。2024年4月，上海松江區一游泳館更衣室採用人臉辨識方式開啟衣櫃，引起相關部門重視並開罰，人臉辨識應用的範圍也受到更多關注。

律師 公安 人臉辨識

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