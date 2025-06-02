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太陽磁暴 大陸北部2日或可看到紅綠複合極光

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸北部部份地區2日可能出現紅綠複合極光。（圖／截自央視新聞）
中國大陸北部部份地區2日可能出現紅綠複合極光。（圖／截自央視新聞）

要看極光不用遠赴冰島或北歐，中國大陸就看得到！中國氣象局國家空間天氣監測預警中心指出，由於5月31日太陽爆發耀斑，隨後三天可能發生地磁暴，6月2日在中國北部有機會出現明顯的極光，部分地方可能出現紅綠複合極光。

據央視新聞報導，太陽活動區14100於5月31日7時45分左右開始爆發耀斑，軟X射線流量快速上升，並在8時5分達到峰值——M8.1級中等耀斑強度。

伴隨耀斑的發生還出現了日冕物質拋射，太陽大氣層中的電漿體高速飛出，形成一個近似球面的「衝擊波」，向著太陽系傳播。由於此次爆發的太陽活動區正對著地球，因此，地球很可能受到日冕物質拋射的影響，發生地磁暴。1日到2日如果沒有新的耀斑爆發，3日可能會出現小地磁暴。

預計，6月2日中國北部有機會出現較為明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。

專家稱，太陽爆發活動具大約11年的周期變化特徵。第25個太陽活動周期從2019年開始，目前進入峰年階段。

去年10月2日至3日，中國大陸也曾出現極光。中國氣象局國家空間天氣監測預警中心當時表示，2日及3日太陽活動區先後爆發峰值強度為X7.1級和X9.0級大閃焰，預料4至6日可能發生強地磁活動，中國北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地有機會看到極光。

當時，中國氣象局國家空間（太空）天氣監測預警中心4日表示，3日發生的X9.0級閃焰是太陽自2017年9月6日以來最強的爆發，也是當前第25太陽活動周期出現的最強閃焰。

氣象局 極光 X

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