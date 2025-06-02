中共中紀委：湖北安徽多名官員違規吃喝 2人酒後死亡

今年3月大陸全國兩會結束後，中共中央辦公廳即發布《關於在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的通知》，並提出至7月要在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。中共中央紀律檢查委員會1日通報，湖北省黃岡市黃梅縣、安徽省安慶市宿松縣千嶺鄉兩地發生中共黨員幹部在學習教育期間違規吃喝並致人死亡案例。

中紀委通報，其中一起發生在湖北省黃岡市黃梅縣。成都市金牛區政府黨組成員、副區長張建（曾任黃梅縣委常委、下新鎮黨委書記）返回湖北祭祖，當地的中鐵二局房地產集團有限公司黨委書記、執行董事黃小松安排該公司接待人員向明輝到武漢租用車輛、攜帶酒煙為張建提供服務。張建本人也聯絡已退休的新鎮政府原二級主任科員殷士國，商定邀請原同事聚餐。

4月5日中午，張建、殷士國和黃梅縣委常委、統戰部部長羅盤軍，黃梅鎮人大主席桂黎軍，黃梅鎮黨委委員、副鎮長陳賢龍，下新鎮財政所所長商敏等人在某餐館聚餐。多位聚餐人員飲用向明輝提供的高級白酒。

當日下午羅盤軍死亡，經檢測，其體內酒精含量每100毫升4.35毫克，診斷結果為心因性猝死。

第二起案例發生在安徽省安慶市宿松縣千嶺鄉。通報稱，4月27日，千嶺鄉黨委副書記吳行舟邀請當地鄉長張金國、人大主席羅桂冬、政協工作聯絡組組長、副鄉長、紀委書記、組織委員等十餘名領導班子成員聚餐，其中包括吳行舟在內七人飲酒。

吳行舟飲酒過量，餐費未支付，4月28日凌晨因胃內容物回流窒息死亡。事後，聚餐人員籌措資金給予死者家屬補償，約定責任免除、保密等事項。鄉長張金國也聯絡一些企業給予死者家屬資助。

問題發生後，相關責任人均被處理處分。新華社2日發表時評稱，這兩起黨員幹部在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神典型問題性質極為嚴重，影響極為惡劣，教訓極為慘痛。評論稱，違規吃喝，暴露出一些地方和單位對糾正歪風陋習沒有一嚴到底，畸形的「圈子文化」仍時有滋生。

評論還指出，近期大陸多地陸續通報違規吃喝典型案例，更加凸顯整治「舌尖上的腐敗」、狠剎違規吃喝之風絕不能手軟，絕不能鬆弦。