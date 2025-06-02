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南非連續發生針對華人暴力犯罪事件 陸使館再發文提醒

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國駐南非大使館5月31日深夜再次發布公告稱，南非近日連續發生數起大陸僑胞遭綁架、入室搶劫致死等暴力案件，提醒當地僑胞務必進一步提高安全防護意識。圖為2019年9月3日，南非約翰尼斯堡東部一家商店遭搶劫資料照。（美聯社）
中國駐南非大使館5月31日深夜再次發布公告稱，南非近日連續發生數起大陸僑胞遭綁架、入室搶劫致死等暴力案件，提醒當地僑胞務必進一步提高安全防護意識。圖為2019年9月3日，南非約翰尼斯堡東部一家商店遭搶劫資料照。（美聯社）

中國駐南非大使館5月31日深夜發布公告稱，近期，南非治安形勢持續惡化，近日連續發生數起大陸僑胞遭綁架、入室搶劫致死等暴力案件，嚴重危害當地僑胞人身財產安全。駐南非使館提醒當地僑胞，務必進一步提高安全防護意識，主動防範暴力犯罪侵害風險。

去年底，大陸駐南非大使館就曾發布公告指出，2025年元旦、春節將至，提醒中國遊客、中國公民和企業機構加強安全防範，嚴防惡性犯罪侵害，著重防範綁架、搶劫等惡性犯罪。

今年3月5日，中國駐南非大使館再次發布公告表示，近期，南非部分地區發生涉大陸僑胞綁架案件，危害僑胞人身財產安全。綁匪以經營店鋪的僑胞為主要目標，通常選擇受害人上下班或送貨途中作案，提醒廣大僑胞務必進一步提高安全防護意識，主動防範被綁架風險。

南方都市報4月15日則報導，近期，南非部分地區連續發生涉中國僑胞綁架案件，綁匪以經營店鋪，特別是酒鋪的僑胞為主要目標，以索要贖金為作案目的，有個別僑胞因閉店時間過晚而遭受入店侵害，人身財產安全受到嚴重威脅。

中國駐南非大使館5月31日的公告則是提醒在當地的中國公民和僑胞：

一、謹慎選擇經商置業地點，遠離高風險區域。盡量選擇安保設施齊全、周邊環境安全的社區經營居住，降低被侵害風險。

二、合理規劃外出時間，務必避免天黑出行。當前南非已進入冬季，請盡量在下午5點前結束店鋪經營，確保於天黑前平安返家，避開夜間犯罪高發時段。

三、加大私營安保投入力度，主動提升防範水平。建議有能力的僑胞雇傭有資質的安保公司，加大店鋪周圍和通勤途中人防、技防投入，融入回饋當地社區，低調行事不露富，切實加強安全防範。

四、加強守望互助，避免獨居獨往。獨居獨處僑胞易成為犯罪分子目標，遇險時孤立無援，建議僑胞盡量「居家有人、外出有伴」，年長獨居僑胞盡量配備「一鍵報警」裝置，加強與親友的日常聯繫。

五、牢記各方求助和報警電話，做好應急處置。如不幸遇險，受害人家屬應及時向警方、使領館和當地華人警民合作中心求助，主動向警方提供相關細節，積極配合警方開展案件偵查，爭取緝兇破案。　　

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