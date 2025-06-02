北京科技助力 讓「人人都是指揮家」

在北京，科技助力正在把「人人都是指揮家」變成可能。

中國國家大劇院裡，觀眾曹先生站上「指揮台」。貝多芬《第九交響曲》的旋律響起，曹先生捏緊指揮棒，一邊數著拍子，一邊注意強弱，還要注意不同聲部進入的順序，好一番手忙腳亂。不過，曹先生還是收穫了相當熱烈的「掌聲」，伴著飄落的「彩帶」，一張電子版紀念證書生成。他感慨：「這個行業還真不是誰都能做的。」

最近，中國國家大劇院和京東方科技集團股份有限公司聯合主辦的「藝象新生—國家大劇院數字藝術展」正在中國國家大劇院展出，把曹先生帶上「舞台」中央的「人人都是指揮家」實驗性交互裝置，就是展覽中人氣頗高的一件作品。

「人人都是指揮家」主要包含指揮台和一面巨大的弧形屏（螢幕），融合了體感識別技術與音頻動態映射技術，並通過人工智慧演算法、多維資料解析，「基本實現了還原傳統舞台上指揮交響樂的感受。」中國國家大劇院藝術品部主管何美玲介紹，體驗環節開啟後，簡短的教學視頻會向觀眾介紹指揮法，弧形屏上動作流暢的虛擬樂團開始校音，隨即，樂手揮弓踏地，歡迎指揮上場，燈光迎面打亮，「演出」正式奏響。在5.0環繞聲技術的包裹中，家喻戶曉的貝多芬《第九交響曲》的樂音帶著豐富的層次感撲面而來，觀眾需要根據弧形屏上對音樂節拍、強弱的提示進行準確指揮，如果動作不到位，螢幕上會出現即時提醒。演奏結束，樂手起身謝幕，一套標準的演出流程把儀式感營造得相當到位。

「人人都是指揮家」創作的初衷是激發更多人對古典音樂的興趣，進而推動藝術的傳播和發展。從2020年起，中國國家大劇院推出線上演出，先進的網路傳播技術猶如雙翅，讓頂尖藝術資源從北京飛往中國各地、千家萬戶。至今，200餘期線上演出覆蓋音樂、舞蹈、戲曲、話劇等各種藝術門類，全網總點擊量已超60億次。