四川文廟保護聯盟 在德陽成立

日前，四川省文廟保護聯盟成立大會在德陽文廟舉行，旨在通過資源整合、資訊共用、協同創新，共同推動文廟保護工作的深入開展，促進儒家文化的傳承。來自曲阜孔廟、北京孔廟以及四川40餘家文廟保護管理機構的代表、媒體記者等齊聚，共同見證這場盛會。

孔廟，即孔子廟，又稱文廟、夫子廟等，是祭祀、紀念先師孔子的重要場所。

四川作為文化大省，現存文廟44處，其中古建築類43處、遺址類1處，歷史最早的可追溯到唐代。此次成立四川省文廟保護聯盟，就是為了圍繞四川省文廟保護開展專題調查研究，掌握保護現狀，提出保護建議與對策；建立四川省文廟保護資訊共用平台，實現資源互通、優勢互補；組織文廟保護修復、陳列展覽、學術研討等活動，提升保護與研究水準；加強文廟文化的傳播與交流，舉辦四川省孔廟（文廟）文化節等活動，提升知名度與影響力；推動文廟與旅遊、教育等產業的融合發展，實現文化的可持續發展。

德陽文廟始建於南宋，後存建築為清代道光年間格局，僅次於山東曲阜、北京文廟，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱，2001年6月被確定為大陸重點文物保護單位。每年都會舉行祭孔儀式等傳統文化活動。