聽新聞
0:00 / 0:00

四川文廟保護聯盟 在德陽成立

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
祭孔儀式。圖／本報德陽傳真
祭孔儀式。圖／本報德陽傳真

日前，四川省文廟保護聯盟成立大會在德陽文廟舉行，旨在通過資源整合、資訊共用、協同創新，共同推動文廟保護工作的深入開展，促進儒家文化的傳承。來自曲阜孔廟北京孔廟以及四川40餘家文廟保護管理機構的代表、媒體記者等齊聚，共同見證這場盛會。

孔廟，即孔子廟，又稱文廟、夫子廟等，是祭祀、紀念先師孔子的重要場所。

四川作為文化大省，現存文廟44處，其中古建築類43處、遺址類1處，歷史最早的可追溯到唐代。此次成立四川省文廟保護聯盟，就是為了圍繞四川省文廟保護開展專題調查研究，掌握保護現狀，提出保護建議與對策；建立四川省文廟保護資訊共用平台，實現資源互通、優勢互補；組織文廟保護修復、陳列展覽、學術研討等活動，提升保護與研究水準；加強文廟文化的傳播與交流，舉辦四川省孔廟（文廟）文化節等活動，提升知名度與影響力；推動文廟與旅遊、教育等產業的融合發展，實現文化的可持續發展。

德陽文廟始建於南宋，後存建築為清代道光年間格局，僅次於山東曲阜、北京文廟，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱，2001年6月被確定為大陸重點文物保護單位。每年都會舉行祭孔儀式等傳統文化活動。

孔廟 孔子 北京

延伸閱讀

深圳文博會 四川展館人氣爆棚

影／就為了3千元！四川紡織廠大火狂燒一天一夜 傳是欠薪員工縱火

中央再打虎…四川公安廳長葉寒冰 涉違紀違法被調查

年產350噸…德陽高端銀粉四川投產 布局微納材料

相關新聞

北京科技助力 讓「人人都是指揮家」

在北京，科技助力正在把「人人都是指揮家」變成可能。

四川文廟保護聯盟 在德陽成立

日前，四川省文廟保護聯盟成立大會在德陽文廟舉行，旨在通過資源整合、資訊共用、協同創新，共同推動文廟保護工作的深入開展，促...

不想浪費基因！30多歲少婦「13年生9孩」住豪華別墅 笑喊想集滿12生肖

「老公太不是人，讓孕婦出來幹活！」2022年的一天，大量網友到田東霞的直播間，紛紛留言替她抱不平，事情卻出現反轉；田東霞...

陸「跨海捕撈」逾50位作家！發表耽美作品慘被捕 北京等地律師組援助團隊

中國違規異地執法「遠洋捕撈」掀文字獄。自去年6月起，有50多名中國「耽美」作家因在台灣的海棠文學城網站發表作品被捕。近期...

張家界1溶洞驚見7層樓垃圾山 挖出10年前水瓶

湖南張家界一處天然溶洞堆滿7層樓高的垃圾，還清出10年前的礦泉水瓶，引發社會譁然。事件曝光後，當地政府啟動應急清理作業，...

北京1棟別墅只剩幾堵牆、鋼筋裸露 竟拍出2683萬元

京東資產交易平台上近日一棟破爛別墅遭司法拍賣，最終以2683萬人民幣（372萬美元）高價成交。照片顯示，這棟別墅的周圍搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。