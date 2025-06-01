快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

就業避風港？大陸近7年研究生招生增近7成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據統計，近7年來大陸研究生招生增幅達到68.3%。圖為清華大學研究生畢業典禮。（圖／取自清華大學官網）
據統計，近7年來大陸研究生招生增幅達到68.3%。圖為清華大學研究生畢業典禮。（圖／取自清華大學官網）

數據顯示，2024年全年大陸研究生教育招生135.7萬人，在學研究生409.5萬人，畢業生108.4萬人。以2017年數據作為基數來看，2017年大陸研究生招生80.61萬人，七年來大陸研究生招生增幅達到68.3%。

第一財經引述據高等教育數據與內容服務商青塔今年2月統計，在納入統計的101所雙一流高校（部分高校數據暫未公開，未納入統計）中，至少有12所「雙一流」高校的2024屆本科畢業生深造率超過了七成，本科生深造率超過50%則有46所高校。

其中，上海科技大學、北京大學、中國科學技術大學、上海交通大學2024年屆本科畢業生深造率超過80%。此外，清華大學2023屆畢業生中，本科生選擇繼續深造的比例為80.8%；中國科學院大學2023屆本科畢業生深造率達到91.82%。

麥可思《2024年中國本科生就業報告》顯示，畢業生選擇讀研的動機主要是為了增強就業競爭力和滿足職業發展需要。根據2023屆讀研群體數據，分別有48%、45%的畢業生因就業前景好、職業發展需要讀研。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，重點高校碩士、博士點多，保研名額佔比較高；同時，重點高校本科畢業生在考研中整體競爭力較強。加上近年來研究生招生規模擴大，因此名校本科生讀研的比例也在上升。

「比如有些人本科出來找的工作也不錯，那就不一定有必要去讀研，再讀三年出來也一樣要找工作。以前也有人本科畢業時能找到不錯的工作，碩士畢業後反而找不到了。」丁長發表示，對微觀個體而言，是否考研、讀研，都是對自己未來的規劃，要具體情況具體分析。

在就業形勢嚴峻下，讀研還是就業成為畢業生掙扎的兩條路。工人日報報導，中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文認為，越來越多的學生意識到，「卷」學歷不一定能解決就業。「一些學生將考研視為就業『避風港』，並沒有打算深耕專業，但讀完之後發現就業形勢依然不好，還不如一開始就不讀。」

高校 職業 競爭力 研究所

延伸閱讀

大陸人行 可望連續增持黃金

荷蘭防長：大陸仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

台東體中過半畢業生錄取公立大學 展現雙棲實力

相關新聞

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

美國川普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國大陸的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang音譯）在哈佛畢...

就業避風港？大陸近7年研究生招生增近7成

數據顯示，2024年全年大陸研究生教育招生135.7萬人，在學研究生409.5萬人，畢業生108.4萬人。以2017年數...

端午節背後「新職業」：日薪2000招包粽能手 月薪6萬聘技術督導

近期，隨著端午節臨近，大陸社交平台上包粽相關招聘信息火熱登場

看準考試商機…陸大學入學考試將至 官方查處詐騙與商業噱頭

中國大學入學考試即將登場，近期出現不少猜題試卷宣稱導入AI，使準確率更高。此外，也有人以「洩題試卷」為名進行詐騙。中國教...

暴紅的青島女孩…蔣雨融哈佛畢業致詞 網：比川普有格局

近日在哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融（Yurong “Luanna” Jiang，音譯）因致詞時強調要保持學生群...

西瓜1斤收購價2毛…廣西農扔池塘餵魚 網：中間商太狠

廣西崇左市扶綏縣近期出現大批西瓜滯銷現象，多位瓜農因收購價低、無人問津，無奈將成熟西瓜倒入池塘餵魚或任其爛在地裡，引發社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。