快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

美國川普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國大陸的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang音譯）在哈佛畢業典禮上，則讚揚哈佛廣納國際學生，以及對維護人類命運共同體的堅持和努力，獲得熱烈掌聲。不過大陸網路對其評價兩極，有人認為其發出時代最強聲音，也有人對背後的大陸精英教育極端化反感。

蔣雨融5月29日在美國哈佛大學畢業典禮上代表畢業生演講。她以《守護我們的人性》為主題，以翻譯洗衣機中文標識的趣事，強調要保持多元化和國際化。她擔心自己的世界觀正日益受到威脅，呼籲同學們保持同理心與善意。美國媒體認為蔣雨融的演講雖未提及川普，但實際上是針對川普「禁招令」的反駁。

蔣雨融的演講獲得好評，認為她的聲音是人性跟希望的火種，並得到大陸網友點讚稱：「有國際視野的孩子想法確實不一樣」，「比美國總統格局還要大」，「世界就需要這樣的『大我』之人」…。

前述演講在大陸內外網迅速走紅，也讓蔣雨融的背景更多地攤在台前。綜合星島日報、半島都市報報導，蔣雨融生於中國青島，初中就讀於青島六十五中，曾是班級學習委員。她憑藉優異學業成績獲得全額獎學金，前往英國卡迪夫（Cardiff）就讀高中，後申請前往美國杜克大學完成本科學業。

畢業後，蔣雨融在瑞信當了三年經濟分析師，隨後又從事一年私募。因關注到全球貧困問題，想提升女性權益，她進入哈佛大學肯尼迪學院攻讀國際發展碩士學位。

蔣雨融被打造為平凡學生寒門「逆襲」的人設，不過大陸也有許多網友質疑，在就讀大陸國內頂尖大學都得付出不少學費的狀態下，有網友算了一筆帳，要就讀哈佛大學，一年學費加生活費，沒有人民幣70萬元到80萬元應付不來，或許蔣雨融並非那麼「平凡」。

蔣雨融其實並非一般人，她的背景顯赫。她是中國綠發會（即中國生物多樣性保護與綠色發展基金會，CBCGDF）專項基金執行主任蔣志明的女兒，經綠發會副理事長兼長期秘書長周晉峰，以綠發會國際部長期義工的身分推薦入讀哈佛。澎湃新聞報導，蔣雨融2022年得悉獲哈佛取錄時，蔣志明還特別感謝周晉峰。

大陸部分網友認為，這種虛假的勵志故事會給普通家庭的孩子造成很大的心理落差，認為真正教育公平，不該是少數人的特權遊戲，而應該讓每個孩子都能靠自己的努力，擁有改變命運的機會；也有網友認為，蔣雨融的演講中共與大外宣話語體系類似。

美國 畢業典禮 哈佛大學 人民幣

延伸閱讀

美簽政策急轉彎 台灣議員為哈佛入學生女兒發聲：誰來守護孩子的夢？

哈佛控川普政府政策 讓國際學生人心惶惶、尋求轉學

不只學生！美全面審核哈佛相關簽證 商務、旅遊簽皆入列

哈佛招收外籍生人數 川普：上限約15％

相關新聞

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

美國川普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國大陸的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang音譯）在哈佛畢...

就業避風港？大陸近7年研究生招生增近7成

數據顯示，2024年全年大陸研究生教育招生135.7萬人，在學研究生409.5萬人，畢業生108.4萬人。以2017年數...

端午節背後「新職業」：日薪2000招包粽能手 月薪6萬聘技術督導

近期，隨著端午節臨近，大陸社交平台上包粽相關招聘信息火熱登場

看準考試商機…陸大學入學考試將至 官方查處詐騙與商業噱頭

中國大學入學考試即將登場，近期出現不少猜題試卷宣稱導入AI，使準確率更高。此外，也有人以「洩題試卷」為名進行詐騙。中國教...

暴紅的青島女孩…蔣雨融哈佛畢業致詞 網：比川普有格局

近日在哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融（Yurong “Luanna” Jiang，音譯）因致詞時強調要保持學生群...

西瓜1斤收購價2毛…廣西農扔池塘餵魚 網：中間商太狠

廣西崇左市扶綏縣近期出現大批西瓜滯銷現象，多位瓜農因收購價低、無人問津，無奈將成熟西瓜倒入池塘餵魚或任其爛在地裡，引發社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。