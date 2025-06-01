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端午節背後「新職業」：日薪2000招包粽能手 月薪6萬聘技術督導

香港01／ 撰文／陳進安
包粽子示意圖。新華社
包粽子示意圖。新華社

近期，隨著端午節臨近，大陸社交平台上包粽相關招聘信息火熱登場，從日薪500元人民幣（約新台幣2000元）的「包粽能手」到月薪1.5萬元(約新台幣6萬元)的「粽藝督導」，傳統粽子製作手藝正成為節令經濟的「香餑餑」。這一非遺技藝不僅催生多元就業崗位，還吸引大學生、返鄉青年和靈活就業者競相入局，展現了傳統文化與現代市場的「雙向奔赴」。

包粽熟手日薪破500元　商家跨省搶人

在廣西南寧青秀區新竹路的宜慶粽子店，22歲的梁蕊剛完成為期兩週的包粽兼職。她介紹，熟手每天從早6點工作到晚8點，平均能包1500個枕頭粽，按每個0.5元計酬，日薪可達750元。店鋪負責人表示，因端午訂單激增，店內以「計件工資+完工結算」吸引數十名臨時工，全程參與18天工期的熟手總收入可破萬。

成都馬鞍東路的「粽子一條街」同樣熱鬧非凡。商家通過短視頻平台高調招聘「千粽快手」，並提供「包食宿+計件提成」福利。當地粽子店老板張華民透露，今年線上訂單增長40%，熟手日包粽量需超2000個，按單價0.35元計算，日薪可達700元，部分商家還為連續工作15天的員工額外發放1000元「堅守獎金」。成都金牛區人社局更推出「靈活就業+非遺傳承」模式，通過直播帶崗聯動90家企業，為包粽工提供技能認證通道。

在山西太原晉源區，粽子產業聚集地甚至出現「跨省搶人」現象。企業通過短視頻平台招募熟手，提供包車接送等福利。非遺工坊傳承人郭志文表示，工坊內熟手日均包粽800個以上，按單價0.6元計算，日薪超480元，還設有「效率獎金」，吸引不少年輕人加入。

大學生化身「民俗體驗官」　包粽技藝融入國際傳播

包粽技藝不僅帶來高薪兼職，還為年輕人開辟新職業路徑。在寧波某幼教機構，大三學生林悅身著漢服，教授20多名孩子包粽子，2小時體驗課為她帶來600元收入。她表示，通過高校食堂阿姨的培訓，她將包粽手藝轉化為「民俗課程」，周末接3場活動加上商超促銷，月收入可達1.2萬元。

在國際文化交流領域，包粽技藝疊加語言能力催生了「跨文化講師」新角色。四川師範大學英語專業學生肖春陽憑藉4種傳統粽形包法和英語教學能力，成為國際社區文化中心簽約講師，每場2小時活動收費約800元。她表示，國際社區對有外語能力的技術講師需求旺盛。

此外，廣州花都區的「新新相映」就業驛站將包粽技藝融入家政培訓，學員結業後可成為社區端午活動導師，時薪高達200元。負責人稱，年輕人擅長用新媒體包裝傳統手藝，如結合漢服展示和直播教學，吸引親子家庭參與。

包粽職業化：技術督導月薪1.5萬　手藝價值彰顯

隨著粽子產業職業化，企業對包粽工要求日益嚴格，部分車間設「技術督導」崗位，月薪可達1.5萬元，並參與新品研發。成都「粽子一條街」的商家引入真空包裝和高溫滅菌設備，開發「迷你粽」、「甜口粽」等新品，延長保質期，實現全年訂單。包粽工李淑蘭表示：「以前只在端午忙，現在收入穩定，還能學習新知識，手藝人的價值被重新看見。」

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文章授權轉載自《香港01》

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