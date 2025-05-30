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大陸端午連假 全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，大陸全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次。圖攝於5月28日下午杭州東站候車大廳。記者陳宥菘／攝影
大陸今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，大陸全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次。圖攝於5月28日下午杭州東站候車大廳。記者陳宥菘／攝影

大陸今年端午連假為5月31日至6月2日共3天，根據「中國鐵路」微​​信公眾號，鐵路端午假期運輸30日已經啟動，自5月30日至6月3日，為期5天，大陸全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次，客流最高峰為5月31日，預計發送旅客1,830萬人次。

「中國鐵路」指出，今年端午假期，鐵路客流主要由探親流、旅遊流等構成，預計整體維持高位運行，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區及部分熱門旅遊城市客流相對集中。從車票預售情況來看，北京上海、上海至北京、北京至濟南、北京至鄭州、北京至瀋陽、鄭州至北京、北京至太原、濟南至北京、北京至南京、深圳至香港等熱門區間客流較大。

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，在端午小長假運輸5天期間，上鐵集團預計發送旅客1,700萬人次，日均發送旅客340萬人次，較去年同期（6月7日至11日）增長6.8%，其中，5月31日為客流最高峰日，當天發送旅客可望突破380萬人次，創歷年端午小長假運輸單日新高。上鐵集團表示，30日午後起，上海、杭州、南京、合肥、徐州、寧波、溫州等地將迎來首波客流小高峰。

上鐵集團客運部相關負責人指出，此次端午小長假運輸期間，長三角區域性周末、節假日出行需求持續旺盛，且今年端午假期恰逢「六一」國際兒童節，家庭親子出遊有望成為客流增長亮點，客流總體呈現「旺季更旺」特徵。

廣鐵集團表示，為期5天的端午小長假運輸預計發送旅客1,170萬人次，較去年增加95.5萬人次，增幅8.9%。日均發送234萬人次。預計客流最高峰將落在5月31日，預計發送268萬人次，增幅8.2%。

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