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國際調解院今在香港成立 陸外長王毅出席公約簽署儀式

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
國際調解院公約簽署儀式30日在香港登場，這意味著全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織將在香港成立，大陸外交部長王毅出席簽署儀式。（取自央視新聞）
國際調解院公約簽署儀式30日在香港登場，這意味著全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織將在香港成立，大陸外交部長王毅出席簽署儀式。（取自央視新聞）

國際調解院公約簽署儀式30日在香港登場，這意味著全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織將在香港成立。大陸外交部長王毅出席簽署儀式，代表大陸成為首名簽署公約的國家。

綜合央視、港媒報導，5月30日上午，「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式在香港君悅酒店宴會大禮堂舉行，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織的高級別代表、前政要以及國際知名專家共同出席儀式。30日下午也舉辦國際調解論壇，圍繞「國家間爭端調解」和「國際投資商事爭端調解」展開研討。

報導指出，調解是「聯合國憲章」規定的重要爭端解決方式之一，推崇「以和為貴」，充分尊重當事方意願，具有更靈活、更經濟、更便捷、更易執行等獨特優勢，也體現了東方和合傳統。國際調解院著眼以調解定分止爭，將成為全球首個專門透過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護「聯合國憲章」宗旨原則的重要機制。

王毅於29日下午抵達香港，出席30日上午的公約簽署儀式。報導稱，王毅代表大陸，成為首名簽署公約的國家。隨後各國高級別代表亦先後簽署公約，包括阿爾及利亞，白俄羅斯、貝南、柬埔寨、喀麥隆、剛果共和國等。

另外，簽署儀式有多名港府官員到場，包括律政司長林定國、律政司副司長張國鈞、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、保安局長鄧炳強、房屋局長何永賢、民政及青年事務局長麥美娟，以及政制及內地事務局長曾國衛。

香港 聯合國 王毅

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