變態男共享單車坐墊藏情趣用品 見女子借車開震動「隔空猥褻」

變態！上海有女生日前深夜想騎哈囉單車 （Hellobike）回家，見到坐墊離奇鼓起便掀開檢查，發現坐墊前端位置藏有1個粉紅色性玩具，由於附近曾出現露體狂，她取出玩具後立即騎車回家，途中性玩具開始震動，她於是快快回到小區樓下棄置玩具再回家。當地警方確認已收報案，拘捕涉案41歲男子，供稱是「尋求心理刺激」才在共享單車放置成人情趣用品。

上海有女子在社交平台發文，指5月25日深夜從地鐵站出來發現有共享單車，已覺得不常見，由於附近曾出現露體狂，她頓時起疑，上前檢查發現坐墊詭異鼓起，掀開發現有性玩具。照片所見，粉紅色的性玩具原本藏在單車坐墊的前端位置。

取出後騎回家 性玩具開始震

女事主嚇得通知丈夫，她取出玩具後馬上騎車趕回家，途中玩具開始震動，她回到小區樓下馬上棄置，特別發文提醒女生們要小心。

事件在網上瘋傳後，內媒聯絡哈囉單車 （Hellobike），公司稱已獲悉事件並報案。內媒亦有聯絡女事主但未獲回覆，女事主後來刪除了帖文。

上海公安拘41歲男疑犯

上海市公安局徐滙分局隨後發通報，指接到市民報案，稱5月24日騎共享單車時，發現車輛坐墊內有成人情趣用品。警方當晚拘捕涉案41歲劉姓男子，劉男報稱為「尋求心理刺激」，才將情趣用品放入路邊的共享單車，案件細節仍然在查。

網民斥變態：看見女性騎的時候才搞怪

事件令網民大感惡心，「真變態」、「公共場合猥褻他人」、「有被惡心到，以後騎共享真要仔細檢查車，別趕那兩分鐘」。由於性玩具在女生開始騎車後才震動，令網民細思極恐，「我估計啊這人還有可能就在附近盯着看見女性騎的時候才搞怪」、「偷拍騎車人髮網路造黃謠唄，估計發過不少了」、「他還在附近然後等上了車之後摁開關讓這玩意開始震動，沒想到人家早發現了給取出來了」。

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文章授權轉載自《香港01》