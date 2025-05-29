獨特科研價值 大陸天問二號將探訪2顆小行星

中國大陸天問二號探測器29日在四川西昌衛星發射中心發射成功，它將飛往小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，隨後再前往主帶彗星311P開展科學探測。天問二號任務為何要探訪這兩顆星？在漫天星辰中，它們是如何被萬中選一？

中新社報導，中國科學院國家天文台研究員蘇彥介紹，小行星的形成可追溯到太陽系早期，它不像地球那樣經歷過物理或化學上的巨大改變，因而保持了原始狀態和成分組成，被稱為宇宙的「活化石」或「時間膠囊」，對於研究太陽系早期形成過程和演化歷史具有重要科研價值。

中國科學院國家天文台研究員劉建軍指出，科學家普遍認為，地球在形成初期並沒有水和有機物質，是小天體的碰撞將這些物質帶到地球。小行星探測不僅有助於揭示其自身的演化歷程，以及太陽系早期狀態，也能為認識地球的演化過程提供重要線索。

天問二號任務為何選定小行星2016HO3和主帶彗星311P？專家指出，這兩個小天體均具有良好的工程可達性和獨特的科研價值。

尤其小行星2016HO3被稱為地球的「神秘舞伴」，在2016年，人類首次捕捉到小行星2016HO3的蹤跡。它運行於地球軌道附近，其環繞太陽公轉周期與地球公轉周期接近。一直以來，這顆地球的「準衛星」都在以特殊的方式與地球「共舞」，並與地球保持著微妙的距離。當它行至地球前方時，會被地球輕柔地推開；待地球向前運行時，它又悄然加速追趕，像是永不停歇的追逐遊戲。據悉，由於它的軌道相對穩定，經過前期軌道設計，探測器需相對較低的能量即可抵達。

小行星2016HO3個頭小，直徑僅40米到100米左右，地基望遠鏡很難觀測到，迄今為止，人們對它的瞭解依然十分有限。

劉建軍說，關於這顆小行星的來源，目前有很多猜測。有觀點認為，它可能是月球被撞擊後形成的碎片，有的認為它來自小行星帶，被地月系捕獲形成，還有人認為它原本就存在於這條軌道上。它究竟來自何處，物質組成如何？有待人類進一步探測研究。

另一個探測目標主帶彗星311P的選定亦是如此。主帶彗星311P運行在火星與木星軌道之間的小行星帶中，它既像小行星般沿固定軌道行進，又像彗星一樣噴發塵埃，被稱為「活躍的小行星」。這在乾燥的小行星帶中十分罕見。

劉建軍說，理論上，主帶彗星311P應表現為岩質特性，為何它像彗星一樣有噴發物？它究竟是產生於小行星帶，還是從外太陽系捕獲形成？這些問題當前仍沒有答案。

專家指出，近距離探測這顆特殊的小天體有助於瞭解這類小天體的物質組成、結構以及演化機制，填補太陽系小天體研究領域的空白。科學家們期待通過天問二號，進一步揭開這兩類小天體的神秘面紗。

中國國家航天局探月與航天工程中心副主任韓思遠表示，天問二號探測器針對小行星2016HO3和主帶彗星311P科學探索任務，搭載11台科學載荷，將對相關天體地貌、物質組分、內部結構、可能的噴發物以及軌道力學等方面開展研究，在取得小行星樣品後，還將對樣品物理特性、化學與礦物成分、同位素組成和結構構造等方面開展研究測定，希望能夠在這兩類小天體的認知、起源、演化等方面取得科學研究突破。