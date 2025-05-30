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10月1日起 港離境稅調至200港幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區立法會28日三讀通過「2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案」，將飛機乘客離境稅由當前的120港幣（約470元台幣）調高至200元（約760元台幣），自今年10月1日起實施。

中新社報導，增加飛機乘客離境稅是香港特區政府財政司司長陳茂波在2025至2026財政年度特區政府財政預算案中提出的相關措施，旨在增加特區政府財政收入。據估算，該措施實施後每年將增加16億港元的收入。

根據香港現行法例，每名12歲或以上人士若乘飛機離開香港，通常須繳付一定金額的離境稅，這筆稅款會連同機票費用一併收取。合資格乘客若符合有關準則，可獲得豁免。

香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在立法會表示，上一次調整離境稅已是2003年，本次建議增幅與累計通膨水平相若。

香港 財政 立法會

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