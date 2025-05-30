陸新一線城市 成都連11年榜首

第一財經旗下城市數據研究智庫新一線城市研究所28日發布「2025新一線城市魅力排行榜」。成都今年仍位列第一，已經連續11年位列新一線榜首。

中通社報導，15個進入新一線的城市依次為：成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波、佛山。

新一線城市研究所表示，十年前提到成都與杭州，不少人還會質疑它們是否能真正成長為下一代的全能型城市；而現在，這樣的分歧顯然愈來愈少。同樣地，以重慶、武漢、蘇州、西安等為代表的一批城市也被「重新發現」，以其綜合性的實力與口碑，贏得了年輕人的選擇。

新一線城市魅力排行榜指標包含商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經濟競爭力和未來可塑性五大一級維度。成都在商業資源聚集度、城市樞紐性、城市人活躍度、未來可塑性4個維度均獲得了100分。