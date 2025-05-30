快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

聽新聞
0:00 / 0:00

陸新一線城市 成都連11年榜首

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第一財經旗下城市數據研究智庫新一線城市研究所28日發布「2025新一線城市魅力排行榜」。成都今年仍位列第一，已經連續11年位列新一線榜首。

中通社報導，15個進入新一線的城市依次為：成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波、佛山。

新一線城市研究所表示，十年前提到成都與杭州，不少人還會質疑它們是否能真正成長為下一代的全能型城市；而現在，這樣的分歧顯然愈來愈少。同樣地，以重慶、武漢、蘇州、西安等為代表的一批城市也被「重新發現」，以其綜合性的實力與口碑，贏得了年輕人的選擇。

新一線城市魅力排行榜指標包含商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經濟競爭力和未來可塑性五大一級維度。成都在商業資源聚集度、城市樞紐性、城市人活躍度、未來可塑性4個維度均獲得了100分。

魅力 武漢 一線城市

延伸閱讀

旅遊回暖！陸酒店投資活躍 一線城市成交佔近四成

i-dle舒華爆氣：人神共憤！時隔一年發微博 長文為中國女子命案發聲

星座大數據揭保險習慣 這個星座保額高居榜首

北港巨人高中統測奪榜首！衛生護理類「前10名占9人」創紀錄

相關新聞

10月1日起 港離境稅調至200港幣

香港特區立法會28日三讀通過「2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案」，將飛機乘客離境稅由當前的120港幣（約470元...

陸新一線城市 成都連11年榜首

第一財經旗下城市數據研究智庫新一線城市研究所28日發布「2025新一線城市魅力排行榜」。成都今年仍位列第一，已經連續11...

「天問二號」行星探測器 升空探樣

大陸昨天凌晨在西昌衛星發射中心成功發射「天問二號」行星探測器。將對小行星2016HO3探測、取樣並於二○二七年返回地球。

獨特科研價值 大陸天問二號將探訪2顆小行星

中國大陸天問二號探測器29日在四川西昌衛星發射中心發射成功，它將飛往小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，隨後再...

燒肉店討出資款 「霸總」張翰挨告上熱搜 工作室緊急回應了

中國「霸總」男星張翰2022年演出自編自製的「東八區的先生」時爆出襲胸爭議，消失3年的他才在3月透露生活充實，不料近日涉...

全網羨慕了 山東超狂村 男女滿22歲就免費分1套100平米房

有人為買房子窮盡一生努力，但在山東省沂南縣界湖街道南村社區，只要是該村居民，不管男女、年滿22歲就能免費獲分一套100平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。