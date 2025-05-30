聽新聞
0:00 / 0:00
陸新一線城市 成都連11年榜首
第一財經旗下城市數據研究智庫新一線城市研究所28日發布「2025新一線城市魅力排行榜」。成都今年仍位列第一，已經連續11年位列新一線榜首。
中通社報導，15個進入新一線的城市依次為：成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波、佛山。
新一線城市研究所表示，十年前提到成都與杭州，不少人還會質疑它們是否能真正成長為下一代的全能型城市；而現在，這樣的分歧顯然愈來愈少。同樣地，以重慶、武漢、蘇州、西安等為代表的一批城市也被「重新發現」，以其綜合性的實力與口碑，贏得了年輕人的選擇。
新一線城市魅力排行榜指標包含商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經濟競爭力和未來可塑性五大一級維度。成都在商業資源聚集度、城市樞紐性、城市人活躍度、未來可塑性4個維度均獲得了100分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言