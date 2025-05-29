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陸「天問二號」發射 將對小行星採樣、探測彗星 執行10年任務

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
29日凌晨，大陸在四川的西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程「天問二號」探測器發射升空。（新華社）
29日凌晨，大陸在四川的西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程「天問二號」探測器發射升空。（新華社）

29日凌晨1時31分，大陸在四川的西昌衛星發射中心，用長征三號乙Y110運載火箭，成功將行星探測工程「天問二號」探測器發射升空。大陸國家航天局表示，「天問二號」的主要任務，是對小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。小行星2016HO3是人類目前發現的地球準衛星之一。

該局稱，火箭飛行約18分鐘後，將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此後探測器太陽翼正常展開，發射任務圓滿成功。

陸媒環球時報指，天問二號主要任務目標是對小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，之後再對主帶彗星311P進行科學探測，設計任務周期約10年，並將有望找到太陽系起源的「原始密碼」。

小行星2016HO3是地球準衛星之一，和地球一同環繞太陽運轉，距離地球約1,800萬至4,600萬公里。天問二號任務地面應用系統總師、中國科學院國家天文台研究員蘇彥表示，人類於2016年發現這顆特殊的小行星，其繞太陽公轉周期為365.4天，與地球的365.25天幾乎完全同步，且軌道穩定，使得2016HO3具有工程上的可達性。

而主帶彗星311P的軌道位於火星和木星之間的小行星帶內，距離地球約1.5億到5億公里。天問二號任務副總師、中國科學院國家天文台研究員劉建軍介紹，主帶彗星311P既有彗星的特徵，又有小行星的特徵，它的軌道特徵與主帶小行星相似，但又呈現彗星觀測特徵，因此也被認為是一顆活躍小行星，具有非常高的科學研究價值。

科技日報稱，此次天問二號任務技術難度大，工程風險高，包含發射段、小行星轉移段、小行星接近段、小行星交會段、小行星近距探測段、小行星採樣段、返回等待段、返回轉移段、再入回收段、主帶彗星轉移段、主帶彗星接近段、主帶彗星交會段、主帶彗星近距探測段等13個飛行階段。

發射段順利完成後，探測器進入小行星轉移段，這階段將持續約1年。期間需實施深空機動、中途修正等操作，直至距離小行星約3萬公里處。隨後依次進入小行星接近段、交會段、近距探測段，在近距探測段按照「邊飛邊探、逐步逼近」原則，對小行星開展懸停、主動繞飛等探測，確定採樣區後進入採樣段。

同時，在完成採樣任務後，探測器將經歷返回等待段、返回轉移段，在返回轉移段接近地球，返回艙與主探測器分離，之後獨自進入再入回收段，預計於2027年底著陸地球並完成回收。此後主探測器則繼續飛行，前往主帶彗星311P，開展後續探測任務。

本次任務是大陸「長征系列」運載火箭第578次發射。執行發射任務的長征三號乙運載火箭，是大陸高軌發射的主力火箭，也是大陸航太發射次數最多的火箭，先前已完成108次發射，曾執行過嫦娥三號、嫦娥四號等探月工程任務。

科學 火箭 彗星

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