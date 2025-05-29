北京拉攏歐洲半導體業 深化合作

中美貿易角力持續拉扯，北京當局近來也不斷拉攏與各主要貿易夥伴的關係。大陸商務部透露，中國大陸與歐洲半導體上下游企業座談會廿七日在北京召開。會議指出，當前國際情勢複雜嚴峻，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，加強合作符合雙方利益。

據大陸商務部網站廿八日發布的消息，大陸商務部相關司局、中國半導體產業協會、中國歐盟商會及四十多家中歐半導體上下游企業代表與會。會議就深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。

會議強調，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，加強合作符合雙方利益。當前國際情勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增多，中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境。

會議還提出，要支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法合規深化經貿合作，堅決反對單邊主義和欺凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩定。

此外，據大陸商務部新聞稿，本次座談會為中歐半導體上下游企業增進了解、提振貿易信心、深化交流合作提供良好平台，中歐加強半導體領域交流與合作將有助於為世界經濟復甦成長注入新動力。

環球時報英文版日前曾報導，大陸商務部長王文濤計畫下月初與歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）會面。