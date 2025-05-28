撞期陸高考被家長投訴...張學友東莞演唱會延期舉行

「歌神」張學友原定下周在廣東東莞舉行的演唱會，如今，主辦單位發出公告稱確定將演唱會延期至8月底舉行。此前，在張學友東莞演唱會時間公布後，有網友在網路上發文質疑，張學友東莞演唱會和大陸高考（升大學考試）時間「重合」是否合適，會否對附近考場產生影響，遭到多名居民、考生家長向當地政府投訴要求改期。

據《錢江晚報》，「張學友60+巡迴演唱會東莞站」主辦單位27日在官方微博發出公告稱，在藝人團隊的支持和配合下，原定於6月6日至8日在東莞銀行籃球中心舉辦的演唱會，將延期至8月29日至31日同一時段舉行，演出地點不變。同時，演唱會延期票務通告及補償通告已同步發布。

主辦單位公告稱，對演唱會的延期舉辦向廣大歌迷表示歉意，也對社會各界的理解與配合表示感謝。而為最大限度降低延期對觀眾的影響，經主辦方充分討論和研究決定，現針對東莞市以外前來觀看演出的觀眾，因演出延期所產生的相關損失，將制訂相應補償方案。

《魯中晨報》提到，近日，在東莞市相關部門主辦的「陽光熱線問政平台」發現，已有多名當地網友投訴反映，希望張學友演唱會能夠改期。一名網友在反映貼文中稱，演唱會場館和高考考點東莞市第六高級中學距離只有2公里。即使政府承諾做好萬全措施和預案，身為一名考生的家長仍有諸多顧慮，即使只有萬分之一的可能對高考產生影響，要求改期。

另，中新網表示，當地媒體曾在官方微信2次發布張學友東莞演唱會的文章，在文章評論區，有網友對張學友東莞演唱會選擇在大陸高考時間舉辦表示了質疑，認為會影響到考生以及附近考點的交通，有些不妥。也有一些網友認為高考考試是在白天，演唱會是晚上舉辦，不會對高考產生影響。