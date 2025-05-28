聽新聞
0:00 / 0:00
25歲大陸網紅｢千千｣因胃癌離世 曾稱自己吃飯不規律
大陸一名抗癌晚期博主千千於5月24日凌晨離世，年僅25歲。千千生前曾表示，自己長期不愛吃早餐，吃飯也不規律，於2024年3月確診低分化胃腺癌晚期。
大陸網絡博主千千於2024年3月確診低分化胃腺癌晚期，其後進行了胃部全切手術。結療一個月後，不幸復發，腹膜轉移。她發文解釋自己為什麼24歲胃癌晚期，稱：「我長期不愛吃早飯，吃飯不規律，愛吃辣很辣那種，本身腸胃不是很好，減肥晚飯都吃的很隨意，胃疼拖太久。」
抗癌期間，千千曾在網絡記錄自己的病情與日常，在最後一條貼文下面，留有不少網民善意評論。近日，千千親友發文表示，千千已於5月24日凌晨離世，年僅25歲。
《人民日報》曾發文介紹，胃癌前病變很隱蔽，多無明顯體徵，上腹部深壓痛可能是需要重點注意的體徵。另外患者可能出現一些不典型的症狀，包括消化不良和胃部不適，如隱隱作痛、反酸等；進食後有飽脹感；輕度噁心，食欲不振，胃部灼熱感。
延伸閱讀：
男子長年在家食煙累不煙不酒愛妻患晚期肺癌 網民批：應該告謀殺
「浪姐女星」驚傳患胃癌！手術8天後即工作 受訪稱最後悔一件事
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言