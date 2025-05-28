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深圳文博會 四川展館人氣爆棚

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆文創產品擔綱「頂流」。圖／本報德陽傳真
三星堆文創產品擔綱「頂流」。圖／本報德陽傳真

22日第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱深圳文博會）在深圳國際會展中心盛大啟幕。四川展館人氣爆棚，特別是德陽文創展區，非遺技藝展演、潮流文創互動等輪番上演，在現場刮起了一股「德陽旋風」。

三星堆元素帶來「古蜀風潮」。200餘件三星堆文創產品琳瑯滿目，青銅啾毛絨玩偶憨態可掬，考古盲盒吸引年輕人爭相購買。「我們特意帶來了獲陶瓷藝術設計大賽金獎的雅芯龍虎尊茶具，讓觀眾感受古蜀文明與現代工藝的碰撞。」工作人員表示。

在非遺文創區，省級非遺德陽潮扇與川劇盔帽同樣吸引了不少觀眾。6把造型各異的潮扇令人目不暇接，4頂川劇盔帽更引得戲曲愛好者連連稱奇。「第一次近距離看到這麼精美的川劇盔帽，每個細節都充滿故事！」深圳市民李女士邊說邊舉起手機拍攝。

此外，17幅綿竹年畫博物館館藏精品年畫講述祈福納祥的傳統故事，省級傳承人現場演示「勾線」與「施彩」等技藝。以「川劇川菜之父」李調元生平為背景的電影「聖旨到」別具一格，非遺美食糯米鹹鵝蛋等讓人垂涎，展現德陽川菜美食的魅力。

據悉，深圳文博會期間，德陽還將舉行四川重大文化產業項目投資推介會，「龍門之巔國際旅遊度假區」等項目將進行現場推介。

美食 深圳 文創

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