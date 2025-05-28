明星文物齊聚 穿越千年看殷商

婦好鴞尊「孿生兄弟」重聚首，「顯眼包」亞醜鉞進京省親，電影「哪吒2」中敖光的「龍牙刀」原型亮相…世界博物館日之際，京城年度重磅特展「看．見殷商」展覽在北京大運河博物館（首都博物館東館）開幕，中國28家文博單位攜338件（套）文物登陸「運河之舟」，邀觀眾跨越3500餘年，共赴一場殷商文明探秘之旅。

「看．見殷商」展涵蓋了河南安陽殷墟、山東青州蘇埠屯、湖北黃陂盤龍城、江西新幹大洋洲等遺址出土的商代代表性文物，按照「有冊有典」「青銅高峰」「居中衍大」「示範後世」4個部分，全景式呈現殷商文明的絢麗畫卷。策展人、首博研究館員高紅清介紹，此次展出的338件（套）展品中，重點展品超50件，匯聚中國知名博物館的明星文物。

「重磅文物很『忙』，湊在一起不容易，所以每件展品有自己的登場時限。」開幕當天，一對鴞尊「兄弟」終於相見，它們出土於河南殷墟婦好墓，分別收藏於中國國家博物館和河南博物院，在展覽中短暫團聚。「鴞」是中國古代對貓頭鷹一類鳥的統稱，在商代，它的形象被賦予了智慧、勇猛、威嚴的意義。鴞尊的造型生動巧妙，兩隻腳和尾巴構成了穩定的支撐結構，通體佈滿饕餮紋、雲雷紋等精美紋飾，像一位凱旋的將軍。

山東博物館的青銅亞醜鉞，堪稱文物界的「表情包扛把子」，也首次在展覽中與一件收藏在國博的兄弟「合體」。這件青銅器器身透雕人面紋，圓瞪的大眼、上揚的嘴角，外加一排「城牆垛口式」的牙齒，看起來有些「不正經」，而3500多年前，它是一種禮器，商代人用這種誇張的人面紋震懾敵人，鉞身上的銘文「亞醜」彰顯貴族身份。

展覽中還有一件殷墟博物館的商代玉刀，是電影「哪吒2」中東海龍王敖光使用的武器「龍牙刀」的原型之一。刀身溫潤如玉，紋飾古樸神秘。3500多年前，它或許是商代貴族手中的禮器，也可能是象徵權力的神兵。